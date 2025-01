Los trasplantes en la Comunidad crecen un 13% en 2024 hasta la cifra récord de 1.023

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cerrado 2024 con un récord histórico de número de trasplantes de órganos realizado, un total de 1.023, lo que supone un aumento del 13,7% respecto a 2023, y con un incremento de las donaciones hasta llegar 392, 89 de ellas de personas vivas.

Durante la presentación este martes del último balance de actividad de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes (ORCT), la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha resaltado la "generosidad de los donantes y sus familias" y "el trabajo y dedicación" de los profesionales sanitarios.

También ha recalcado el carácter solidario de la Sanidad madrileña, "la única en España con todos los programas de donación y tipos de trasplante, tanto en población adulta como infantil". En 2024, uno de cada cinco receptores, más de 200, han sido pacientes procedentes de otras regiones de España.

El balance de 2024 destaca también la cifra histórica de 554 procedimientos de riñón, un 23% más que el año anterior, y con una reducción de la lista de espera del 10%.

Se alcanzó otro máximo histórico con los 152 de pulmón, frente a los 117 de 2023, descendiendo el número de enfermos pendientes de recepción un 30%. El informe también resalta la caída del 18% en los casos de hígado (se realizaron 217 trasplantes) o el descenso de un 33% en la lista en los procedimientos de corazón, con 77.

De ellos, once fueron con la técnica de donación en asistolia controlada con ECMO Móvil. Este sistema permite mantener la oxigenación de los órganos tras el fallecimiento del paciente hasta su extracción, ofreciendo mayor viabilidad y garantías. También se han realizado 15 trasplantes de páncreas y 8 multiviscerales.

CRECEN UN 13% LAS DONACIONES

El documento de la ORCT también refleja el incremento de las donaciones hasta llegar 392 (89 de ellas, de personas vivas), un 13% más que en 2023, cuando se alcanzaron 344.

Es el caso de José Manuel Martín, que no dudó en donar un riñón a su esposa Estafanía González, que tuvo un fallo renal súbito que le condenaba a la diálisis si no encontraba donante. "Había una situación de supervivencia y había que dar el paso adelante y no me costó ningún trabajo", ha relatado el marido.

Ambos han invitado a donar porque es "regalar vida". "Para un receptor es vivir. Pasas de no tener vida a poder vivir. Entonces es importantísimo", ha explicado Estefanía.

"En el caso del donante vivo exige un poquito más de esfuerzo, pero en el caso del donante cadáver es un paso que es cierto que es duro pero que significa tanto para salvar. A lo mejor con una persona se regala cinco o seis vidas más", han resaltado.

TODOS LOS TIPOS DE TRASPLANTE

La sanidad pública madrileña es la única en España con todos los programas de donación y tipos de trasplante, tanto en población adulta como infantil. La región funciona como único centro para todo el proceso, independientemente del hospital en el que tengan lugar las extracciones e implantes.

A través de la Tarjeta Sanitaria Virtual, cualquier ciudadano puede dejar constancia de su voluntad de realizar este gesto altruista que puede salvar vidas, lo que, en caso de su fallecimiento, facilita la labor de los profesionales sanitarios.