MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de espacios acogerán en 20 distritos los pases del programa de cortometrajes 'Madrid Distrito en Corto', una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de la Industria del Cortometraje.

En su segunda edición, este programa regresa en el mes de octubre para celebrar el Día del Cine Español, en el que se proyectarán, de forma gratuita, 66 pases de cinco cortos propuestos en 34 espacios municipales de 20 distritos.

Los cortos elegidos para este mes son 'El corredor', de José Luis Montesinos; 'El niño que quería volar', de Jorge Muriel; 'Los 4 MacNífikos', 'Un cuento familiar', de José Corral, y 'Maruja', de Berta García-Lacht Apta para todos los públicos Sinopsis: María Antonia Bravo García.