Los trenes de la C-5 de Cercanías iniciarán y finalizarán recorrido en Atocha desde este sábado hasta el 6 de abril

Archivo - Varias personas en un andén de Atocha - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles-Humanes) iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha desde este sábado día 28 hasta el próximo 6 de abril, ambos incluidos.

Una modificación en la línea que se produce con motivo de las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías para ampliar la capacidad en beneficio de las líneas C-3 y C-4, según ha explicado Renfe.

De este modo, durante esos diez días los trenes de la C-5 con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada iniciarán y finalizarán servicio en Atocha. Así, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C- 5 en esta estación.

Desde la compañía ferroviaria se ha apuntado que se ha elegido las fechas de Semana Santa para que la afectación a los viajeros sea la menor posible ya que se prevé una menor afluencia de viajeros.

AFECTACIONES ESTE DOMINGO EN C-2, C-7 Y C-8

De forma paralela, por obras en la infraestructura, el 29 de marzo los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares sentido Atocha no efectuarán parada en las estaciones de Santa Eugenia y Vallecas hasta las 8.15 horas.

Los viajeros que deseen apearse en esas estaciones pueden bajarse en El Pozo y hacer el trayecto inverso, sentido Alcalá/Guadalajara, donde los trenes sí paran en Vallecas y Santa Eugenia.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ("X"), así como el canal de WhatsApp.