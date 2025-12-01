Tres heridos, uno muy grave, en un choque frontolateral entre dos vehículos en la M-501, en Navas del Rey - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas la tarde de este lunes, una de ellas muy grave y las otras dos potencialmente graves, en una colisión frontolateral entre dos turismos registrada en la carretera M-501, dentro del término municipal de Navas del Rey.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15.35 horas a la altura del kilómetro 48 de la citada vía, de un carril por sentido, cuando dos turismos han colisionado de forma frontolateral por causas que están siendo investigadas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Como consecuencia del mismo, un hombre de 50 años, conductor y único ocupante de uno de los vehículos, ha resultado herido muy grave. Tras ser estabilizado e intubado en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido evacuado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de la capital.

Previamente, ha tenido que ser excarcelado por los efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid que se han personado en el lugar, han indicado las mismas fuentes.

También han resultado heridos los otros dos ocupantes del otro vehículo accidentado, en su caso potencialmente graves. Se trata de un varón de 42 años que presentaba un traumatismo torácico y de una mujer de 40 años que ha sufrido un traumatismo leve. Ambos han sido evacuados para valoración al Puerta de Hierro de Majadahonda.

En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las causas en las que se ha producido la colisión.