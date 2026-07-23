Tres incendios forestales afectan a la Comunidad con confinamientos, desalojos y carreteras cortadas

Uno de los incendios declarados en la Comunidad de Madrid - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid afronta este jueves una complicada jornada marcada por tres incendios forestales que afectan a distintos puntos de la región: el declarado en Villa del Prado, con afección a Aldea del Fresno; el originado en San Martín de Valdeiglesias, que amenaza a Pelayos de la Presa; y el incendio iniciado este miércoles en Almorox (Toledo), ya en fase de estabilización.

El incendio de Villa del Prado, independiente del de Almorox, ha obligado esta tarde a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) a activar el sistema ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Posteriormente, se envió un nuevo aviso a los vecinos de la urbanización Caravan Garden para que abandonaran la zona y se dirigieran al casco urbano de Aldea del Fresno.

En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, permanecen cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

FUEGO TRAS ARDER UN COCHE

A este incendio se ha sumado otro declarado este jueves en San Martín de Valdeiglesias, después de que un coche ardiera en la M-501 y las llamas se propagaran al monte. En el operativo participan 16 medios aéreos y terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales y Agentes Forestales.

Como medida preventiva, la residencia de mayores López Rumayor ha sido confinada y se han enviado mensajes ES-Alert a los vecinos de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus viviendas. Asimismo, se ha pedido a la población de Pelayos de la Presa que se desplace al casco urbano por la proximidad del fuego.

Estos dos incendios se producen mientras continúa la vigilancia sobre el fuego declarado este miércoles en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización tras haber calcinado ya 890 hectáreas, de las que alrededor de 600 corresponden a la Comunidad de Madrid, principalmente en el término municipal de Villa del Prado.

Las autoridades mantienen la alerta ante la previsión de altas temperaturas y viento, que podrían complicar la evolución de los incendios durante las próximas horas.

Más de un centenar de vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche de Villa del Prado, que tuvieron que ser evacuados este miércoles por el incendio originado en Almorox que pasó a la Comunidad de Madrid, permanecen este jueves alojados en el polideportivo de la localidad.

Según ha informado el Gobierno regional, el núcleo residencial permanece evacuado desde anoche. La urbanización cuenta con más de 50 kilómetros de calles y cerca de 6.000 vecinos y total de 700 personas tuvieron que dejar sus casas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este mañana a la urbanización, una de las áreas más afectadas por el incendio que se decretó ayer en Almorox (Toledo), para conocer sobre el terreno la evolución de la emergencia y el alcance de los daños.

En la zona continúan trabajando 150 efectivos para extinguir los puntos calientes que permanecen activos. Mientras, un operativo específico integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Agentes Forestales y Bomberos de la Comunidad de Madrid está evaluando la afectación de viviendas y daños materiales con el fin de planificar el regreso de los vecinos en condiciones de seguridad.

AFECCIÓN A LA CIRCULACIÓN DE ALTA VELOCIDAD

Por otra parte, la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ha quedado restablecida en la tarde de este jueves tras el corte provocado por un incendio declarado al mediodía junto a la vía, que afectó a los trenes que circulan entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares.

Asimismo, los trenes Civis que conectan Chamartín y Guadalajara, que habían sido desviados por Atocha debido a otro incendio próximo a las vías en el término municipal de San Fernando de Henares, también están recuperando progresivamente sus frecuencias de paso tras extinguirse el fuego y comprobarse el estado de la infraestructura.