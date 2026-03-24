La tuneladora 'Mayrit', lista para empezar a trabajar esta semana en Comillas en el túnel de la L11 de Metro

Archivo - Archivo.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora 'Mayrit' ya está completamente lista para empezar a trabajar en el túnel que hará posible la ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, cuyas obras está previsto que finalicen en 2027.

Fabricada durante 20 meses en la factoría de la empresa Herrenknecht AG, en la localidad alemana de Schwanau, la tuneladora llegó en diciembre al parque de Comillas, en Carabanchel. Una vez en la futura estación, donde empezará a trabajar, fue ensamblada pieza por pieza de nuevo durante tres meses.

El pasado 24 de febrero empezaron las pruebas mecánicas e hidráulicas para su puesta a punto. Como paso previo al inicio de la excavación, se tuvo que montar una estructura de reacción donde se apoyan diez anillos ciegos antes de comenzar a excavar.

Una vez terminado el proceso, está previsto que esta misma semana pueda empezar a excavar los 5.227 metros que separan la futura estación de Comillas de la de Conde de Casal. Lo hará a un ritmo de entre 400 y 500 metros al mes, multiplicando casi por diez el método tradicional de 'pico y pala', con un avance de unos 50 metros mensuales.

Un túnel de 6.626 metros conectará Plaza Elíptica con Conde Casal, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal). Para hacer posible que Mayrit empiece a trabajar, primero ha sido necesario excavar los 679 metros entre Plaza Elíptica y Comillas con el método tradicional, a 'pico y pala', mucho más lento. El pasado 20 de enero se completó el cale.

Cuando 'Mayrit' se ponga a trabajar llegarán entonces otros cuatro nuevos cales en cada una de las estaciones. El primero será en Madrid Río, a 1.114 metros de distancia. Una vez que se produzca, se llevará a cabo un chequeo de la tuneladora que se prolongará unas dos semanas, hasta continuar con el mismo proceso en el caso de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

Bautizada con el nombre de 'Mayrit' como guiño al nombre con el que denominaban los árabes a Madrid, esta obra de la ingeniería alemana tiene 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso y es capaz de avanzar de forma prácticamente continua, sin necesidad de abrir zanjas en superficie.

Cuenta con un escudo EPB (en inglés, Earth Preasure Balance), que se utilizan normalmente en la excavación de terrenos cohesivos. Dispone de grippers y cortadoras diseñados específicamente para las características geotécnicas y geológicas del terreno sobre el que se va a emplear, compuesto por peñuelas, toscos y arcillas negras.

Un escudo o cabeza de corte de 9 metros de diámetro, de color rojo y con la bandera de la Comunidad de Madrid en la parte central, que incorpora 54 discos o rippers para romper, desgarrar y aflojar terrenos duros o rocas sólidas y 172 picas para atacar, triturar y excavar el terreno a medida que la máquina avanza.

También 24 rastreles que retiran el material conforme avanza la perforación. Después, los residuos se evacuarán mediante una cinta transportadora de 6 kilómetros de longitud. En la superficie se ha creado un depósito de 8.500 metros cúbicos.

Según avanza la tuneladora, mediante unos gatos de succión va colocando dovelas de hormigón --las piezas prefabricadas para revestir el túnel-- de 1,7 metros de espesor en la posición definitiva para construir el túnel de 9,40 metros, en cuya construcción se estima que serán necesarias 32.000 toneladas de acero y 210.000 metros cúbicos de hormigón.

Dispone de una cabina de mando desde donde se controla su avance y otros parámetros, cámara de emergencia con sistemas de supervivencia y área de descanso para los operarios.

Trabajará de forma ininterrumpida durante las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos --más de una decena de operarios por turno-- para maximizar la velocidad. Solo se detendrá para reemplazar las piezas desgastadas, aproximadamente cada 1.000 metros.