El turismo de negocio sale por la noche el 81% de los días de su estancia en Madrid, con un gasto de 169 euros por noche

Archivo - Interior de la discoteca La Cartuja (Calle de la Cruz, 10) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de empresarios del ocio nocturno Noche Madrid han cuantificado en un 89% los profesionales que planean volver a la capital en los próximos doce meses para asistir o participar en un evento de trabajo, unido a que salen por la noche el 81% de sus días de estancia, con un gasto medio por persona y noche de 169 euros, han trasladado en un comunicado.

Además el 93% recomendaría la noche madrileña a colegas que viajen por motivos laborales, con una nota media de 9,1 sobre 10. Los resultados también muestran que la vida nocturna juega un papel relevante a la hora de enriquecer la visita profesional: teniendo en cuenta que la estancia media del viaje de negocios es de 2,1 días, los profesionales realizan una media de 1,77 salidas nocturnas.

Respecto a las actividades más recomendables, los profesionales destacan especialmente las cenas-espectáculo, así como las cenas premium valoradas por su exclusividad y posibilidades de personalización para grupos corporativos. También sobresalen las terrazas VIP del centro, además de propuestas culturales como musicales o espectáculos teatrales.

El estudio confirma además una valoración sobresaliente de Madrid en atributos que influyen directamente en la percepción del visitante profesional. La hospitalidad alcanza una media de 4,57 sobre 5, la experiencia nocturna global obtiene 4,40, la seguridad se sitúa en 4,36, y la valoración conjunta de calidad/precio, accesos, movilidad y oferta cultural también llega a 4,36.

Noche Madrid está participando en IBTM Barcelona, la feria internacional de la industria de reuniones y eventos, donde ha presentado la campaña MICE Night, una iniciativa destinada a reforzar la presencia de la vida nocturna madrileña dentro del mercado profesional del turismo de negocios. Esta acción forma parte del convenio de colaboración suscrito entre Noche Madrid y la consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, con la participación de IdeMICE.

Con su presencia en la IBTM, Noche Madrid pretende promocionar la oferta de locales de ocio para "consolidar a la región como un destino cada vez más completo para reuniones, congresos e incentivos con un plan específico que potencia el papel de los establecimientos de ocio y espacios singulares como sedes complementarias para jornadas, convenciones y encuentros corporativos, así como la incorporación de servicios diferenciados, entradas VIP, reservados, consumiciones, cenas temáticas o experiencias premium, dentro de los programas oficiales de reuniones y viajes de incentivo".