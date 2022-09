UCM, Colegios Mayores y Policía Municipal se alían contra las novatadas, que tendrán graves sanciones con la nueva Ley

Los episodios relacionados con novatadas se han reducido alrededor de un 50% en los últimos años

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid, la Asociación de Colegios Mayores de Madrid y la Policía Municipal han presentado un año más la campaña 'Contra las novatadas y en pro de la integración', que ha sido presentada este mediodía en el Jardín Botánico de la Ciudad Universitaria de la capital.

Con esta iniciativa se pretende combatir los 'ritos iniciáticos' a los que se enfrentan algunos nuevos universitarios ante la apertura del nuevo curso académico y centrar el mensaje en la Unidad de acción bajo el marco de la Ley de Convivencia ya que la nueva Ley de Convivencia y Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria tipifica las novatadas como falta muy grave, con sanciones que van desde la expulsión de los colegios mayores o residencias donde estén viviendo los agresores o la pérdida del derecho de matrícula durante un semestre o todo un curso.

Así lo ha indicado hoy la vicerrectora de la Complutense, Rosa María de la Fuente, que ha agradecido la colaboración en esta campaña el Ayuntamiento de Madrid, ya que ve "fundamental el trabajo coordinado y cooperativo" entre todas las instituciones implicadas y esta transmisión de información para atajar las novatadas y prevenirlas.

De la Fuente ha destacado que en los últimos años casi se han extinguido los episodios de sometimiento físicas pero quedan otras actitudes de desprecios o humillaciones psicológicas contra los que también hay que luchar.

"Nosotros consideramos que todos esos actos deben ser sustituidos progresivamente porque tenemos que construir liderazgos positivos, creativos, solidarios, que haya espacios de innovación de los colegios mayores, de conocimiento mutuo. Defendemos a los colegios mayores como esos espacios trabajamos por liderazgos más positivos. Hay que ser capaces de construir un sistema alternativa a la sumisión y humillación y construiremos una sociedad más democrática y cívica", ha indicado.

Por eso, la vicerrectora considera importante "seguir trabajando en esa línea a lo largo del curso". "Si no nos cuidamos entre nosotros no podemos cuidar a los demás. Hoy todos los colegios están llenos y mejor que otros años. Hemos sabido trasladar la importancia de la experimentación conjunta con actividades más creativas y solidarias de integración", ha afirmado.

Por último, Rosa de la Fuente ha lanzado un mensaje a los nuevos estudiantes afirmando que "nadie puede excluiros de la vida colegial porque las instituciones están preparadas para defenderos". "Lo que puede parecer un juego puede tener consecuencias muy graves, no de la expulsión, sino consecuencias psicológica y físicas muy graves en las víctimas. No participéis en la novatadas porque vamos a aplicar la ley en lo que sea necesario", ha advertido.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE NOVATADAS

Por su parte, el intendente de la Policía Municipal responsable del distrito de Moncloa-Aravaca, Agustín Alarcón, ha explicado que los agentes hacen labores de prevención, especialmente al inicio del curso universitario, con su "presencia activa" en las zonas universitarias y entornos de colegios mayores, además de dar charlas preventivas.

"Hay resultados buenos, llevamos años trabajando en ello. Van mejorando las cifras y el fin último es que desaparezcan en aquellos que se incorporen esos ritos de iniciación, que no son más que un maltrato. Entonces, para atajarlos nos convertimos en policía reactiva. Seguimos trabajando y con la implicación de los Colegios Mayores va por buen camino", ha indicado el intendente.

De hecho, los episodios relacionados con novatadas se han reducido alrededor de un 50% en los últimos años, según fuentes policiales consultadas por Europa Press.

LA VIGILANCIA EN LOS COLEGIOS MAYORES

En la presentación de la campaña también ha participado Gabriel Beltrán, presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, que ha querido manifestar el compromiso de estas instituciones contra las novatadas, "siendo el trabajo conjunto es la mejor forma de acabar con esta lacra".

"Promovemos valores como la libertad, igualdad y por el compañerismo. Ofrecemos espacios de acogida para que los jóvenes encuentren un hogar, una familia y un espacio para que desarrollen sus capacidades. La mayoría de los colegiados están con el respeto y el compañerismo. Prueba de ello están siendo las múltiples actividades de acogida para integrar a los colegiales de nuevo ingreso. Hay que hacer de los universitarios ciudadanos comprometidos por una sociedad mejor", ha añadido.

En el acto también han estado presentes Teresa Gil, comisaria del Área 3 de Gobierno de Seguridad y Emergencias; Ana Ordóñez, jefa del departamento de Prevención Adicciones de Madrid Salud; además de otras personalidades, representantes de estudiantes, de profesores y los directores de los Colegios Mayores dependientes de la Universidad Complutense.

UN COLEGIO XIMÉNEZ DE CISNEROS, UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN

Uno de ellos, el director del Ximénez de Cisneros, Joaquín Sotelo, ha explicado a Europa Press que cuentan con un plan integral para toda la UCM y con él trabajan "desde la base, desde la convivencia pacífica y respetuosa".

"Tratamos de concienciar a los estudiantes de nuevo ingreso y a quienes llevan ya años que no tienen ningún sentido ejercer ningún tipo de violencia física, material o psicológica sobre la gente. Es la clave, concienciar desde la base. Esto tiene que ser un proceso desde dentro, no tan vertical, sino que sean los propios colegiales los que acaben entendiendo que las novatadas no llevan a nada y no tienen sentido", ha detallado.

Y si detectan un situación irregular o un abuso se ponen en contacto con el abusador y los abusados. "Entonces tratamos de clarificar qué ha sucedido y si la conclusión es que ha habido una mala conducta, habrá un castigo firme tipificado en el reglamento de régimen interior, en los estatutos de la Complutense y en la Ley de Convivencia Universitaria recientemente aprobada", ha explicado.

Joaquín Sotelo ha destacado que los Colegios Mayores han sustituido esos antiguos ritos iniciáticos y agresivos promovidos por universitarios veteranos por experiencias mucho más equilibradas, por presentaciones públicas, abiertas, sin presión. "Estamos cambiando dinámicas que van a favorecer ambientes más agradables y pacíficos", ha resumido.

Por ejemplo, en el Ximénez del Cisneros la próxima semana han organizado una barbacoa para todos los colegiados, 104 en total, un momento para compartir, que la gente se conozca. También cuentan con actividades de integración deportivas, artísticas, literarias y festivas.