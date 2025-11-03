UCM organiza más de 300 actividades gratuitas en la Semana de la Ciencia para poner en valor su labor investigadora

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) se une a la XXV Semana de la Ciencia y la Innovación con un total de 300 actividades gratuitas hasta el próximo día 16 que incluyen talleres, conferencias, exposiciones y visitas guiadas para poner en valor su labor investigadora.

En esta edición, las temáticas que destacan son las enfermedades neurodegenerativas, la tecnología aeroespacial y el Año Internacional de la tecnología cuántica, proclamado por la ONU para conmemorar los 100 años del nacimiento de la mecánica cuántica, ha apuntado la universidad en un comunicado.

Por número de actividades ofertadas, encabezan el ranking las Facultades de Geografía e Historia, Ciencias Físicas, Ciencias Químicas, Farmacia, Ciencias Geológicas, Psicología y Filología. Casi la mitad de las actividades, más de 160, serán talleres para todos los gustos: desde la cocina desde el punto de vista de un bioquímico a una gymkana ósea en la guerra de los huesos.

En las 29 exposiciones organizadas, se podrá visitar desde la propuesta de Bellas Artes sobre Drácula y su territorio a un recorrido sonoro sobre la Ciudad Universitaria.

Itinerarios didácticos, jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, y mesas redondas y conferencias completan el catálogo que se extenderá a lo largo de dos semanas por diversos puntos del campus universitario y otras localizaciones.

Esta actividad forma parte del proyecto "#CienciaUCM: Programa de actividades 2025-26 de la UCC+I de la Universidad Complutense de Madrid" financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Para acceder a las actividades y reservar, los interesados pueden consultar el catálogo en el portal de la Fundación madri+d o en la web de la Universidad Complutense de Madrid, donde hay un sistema de reservas para las actividades de mayor demanda.

La participación de la comunidad científica complutense se ha coordinado a través de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UCM y contribuye así a la iniciativa de la Fundación para el Conocimiento madri+d de la Comunidad de Madrid, que busca fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes, motivando el interés por carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).