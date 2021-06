UGT acusa a la Comunidad de "improvisación" y alerta de falta de recursos para la presencialidad

Alerta de que si la Consejería de Educación no abre una vía de negociación, tendrán que recurrir a la vía de la "presión" a través de huelgas

La secretaria de Enseñanza de UGT Madrid, Teresa Jusdado, ha acusado este miércoles a la Comunidad de Madrid de actuar con "improvisación" en la organización del próximo curso escolar 2021/2022 y ha alertado de la falta de recursos para poder garantizar la presencialidad en todos los niveles educativos.

Así lo ha expresado después de que el consejero de Educación y portavoz del Ejecutivo, Enrique Ossorio, haya anunciado la contratación de un total de 2.931 profesores y haya planteado la vuelta a la presencialidad en las aulas con medidas sanitarias.

"No concuerda con la realidad", ha afirmado Jusdado, en declaraciones a Europa Press, en las que ha subrayado que el Gobierno regional no tiene intención de bajar las ratios. "Si tuviera intención necesitaría un mínimo de 11.000 profesores a 20 alumnos por aula hasta 2º de la ESO y otros 3.000 en 3º, 4º, Bachillerato y FP", ha detallado.

Considera que el próximo curso puede ser "caótico" y ha exigido al Gobierno que tenga en cuenta que todavía se sigue en pandemia y hay que mantener las medidas de seguridad. "Está diciendo de una forma encubierta que no piensa llevar a cabo las instrucciones", ha afirmado, en referencia a las medidas que se pactaron para el anterior curso.

La representante de UGT ha destacado además que no saben si estos contratos anunciados van a ser temporales o los van a mantener en el tiempo.

CONTAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA

"Lo que está claro es que la Consejería de Educación no puede tomar esta serie de medidas si no cuenta con la comunidad educativa", ha lanzado. Por ello, ha sostenido que si no el Ejecutivo no apuesta por la vía de la negociación es "probable" que se decanten por la vía de la "presión" a través de huelgas.

Por último, Jusdado ha criticado la "comunicación cero" con la comunidad educativa y ha recordado que la única forma que tuvieron de que la Comunidad tomara medidas fue convocando una huelga. "Si Ossorio está esperando que convoquemos una huelga, aquí nos tiene", ha manifestado.