UGT carga contra Vito Quiles por "intentar utilizar" los campus de universidades públicas para "el enfrentamiento"

UGT ha cargado contra grupos o personas, entre ellos Vito Quiles, que "intentan utilizar" los campus de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid para "el enfrentamiento, la provocación o la desinformación" y ha defendido que los centros son "un espacio de libertad, pensamiento crítico y convivencia".

"Es el lugar donde las ideas se debaten, no se imponen; donde el conocimiento se construye de forma colectiva, sin miedo ni coerción. Ante los intentos de ciertos grupos o personas, como las concentraciones ilegales impulsadas por Vito Quiles, defendemos con rotundidad y firmeza que la universidad no es ni un campo de batalla político ni un escaparate para la intolerancia", ha remarcado el sindicato en un comunicado.

En este sentido, ha censurado las concentraciones no autorizadas porque "buscan alterar la vida académica e intimidar a estudiantes, docentes y personal universitario, atentan directamente contra los valores que sostienen a la universidad pública, como el respeto, la seguridad, la diversidad y la libertad de pensamiento".

"No hay cabida en nuestras aulas para el odio ni para quienes pretenden imponer su ideología por medio de la presión o la violencia simbólica. Defender la universidad pública es defender el derecho de todas las personas a aprender, investigar y convivir en un entorno seguro y plural", ha insistido.

UGT ha subrayado que hay que "proteger un espacio donde la crítica se ejerce sin miedo, donde la ciencia y la cultura florecen sin tutelas externas y donde el conocimiento se pone al servicio del bien común".

"Hoy más que nunca, ante los altercados y concentraciones ilegales que se están produciendo en universidades como la Complutense de Madrid, entre otras, queremos reivindicar la importancia de actuar unidos y comprometidos con la defensa de los valores democráticos y constitucionales", ha insistido.

Asimismo, ha mostrado su apoyo y solidaridad con toda la comunidad universitaria que "se está viendo violentada por concentraciones y símbolos antidemocráticos y anticonstitucionales que pretenden incitar el odio, el enfrentamiento y la polarización en nuestra comunidad universitaria".

"Hoy más que nunca, hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria a mantener la calma, la unidad y el compromiso con los valores democráticos. Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar la universidad con fines partidistas o desestabilizadores. Porque la universidad pública es y debe seguir siendo un refugio para la razón, la libertad y la convivencia, no un escenario para la confrontación y el odio", ha concluido.