UGT, sobre la decisión del presidente de CEIM de no repetir en el cargo: "Es una pérdida sensible"

Publicado 10/04/2019 13:10:11 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha lamentado que el presidente del CEIM, Juan Pablo Lázaro, no opte a la reelección, ya que la patronal madrileña celebrará comicios adelantados en junio, algo que considera "una pérdida sensible" al "no tener a una persona con ese diálogo y ese talante".

En declaraciones remitidas a los medios, López Reíllo ha asegurado que con él tienen buena relación, han estado en unas algunas firmas en el diálogo social con la Comunidad y siempre han llegado a acuerdos entre las organizaciones.

"Creemos que es una pérdida sensible no tener a una persona con ese talante y con ese diálogo, pero estamos viendo que quiere dedicarse a su empresa de logística, porque es un hombre que vive más de su empresa. Le deseamos lo mejor", le ha indicado.