UGT dice que la escuela debe fomentar "pensamiento crítico" y no "censura política" tras polémica de banderas palestinas

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha afirmado que la escuela debe ser un espacio para la "convivencia y el pensamiento crítico" y no para la "censura política" después de que varios profesores se hayan quejado de que se les pidiera retirar de los centros banderas palestinas.

En un comunicado, UGT Madrid ha indicado que ha hecho una encuesta entre centros educativos recabando testimonios que confirmarían la "existencia de órdenes verbales" del Gobierno regional para retirar las banderas palestinas, una instrucción que ha negado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien sí que ha reivindicado que el "adoctrinamiento" quede fuera de las aulas.

Para UGT las presuntas directrices suponen "un grave ataque a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra y al compromiso de la comunidad educativa con los Derechos Humanos".

"Nuestra historia está marcada por luchas en favor de quienes no tenían voz, y hoy no podemos callar ante lo que ocurre en Palestina. El pueblo palestino sufre una injusticia insoportable, y quienes levantan símbolos de paz en los centros educativos lo hacen para recordar al mundo que no podemos ser indiferentes", ha reivindicado UGT Madrid.

A renglón seguido ha afirmado que el "intento de censura ha sido en un fracaso" y que en los centros educativos se mantienen las banderas, los carteles, las camisetas y las iniciativas en favor de la paz, "demostrando la firme voluntad de docentes y estudiantes de defender valores universales de justicia y solidaridad".