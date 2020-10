UGT dice que la "grave irresponsabilidad y negligencia" de la Comunidad ha "obligado" a decretar el estado de alarma

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha señalado que "la grave irresponsabilidad y negligencia mostrada por la Comunidad de Madrid para atajar la pandemia del Covid-19 durante varios meses" ha "obligado" al Gobierno de España a decretar el estado de alarma "para salvaguardar la salud de los madrileños y madrileñas".

"Desde UGT Madrid estábamos pidiendo que esto se produjera hace varios meses, incluso estábamos pidiendo que se aplicara el artículo 155 por la dejación de funciones de este gobierno, por la inacción, por la inoperancia y porque solo se ocupa de temas políticos y no de los temas de salud laboral y de salud pública que son los que van a hacer que los ciudadanos y ciudadanas de esta región madrileña, 6,5 millones, puedan permanecer sanos y libres de contagiarse del Covid-19", ha manifestado en declaraciones enviadas a los medios.

El líder sindical se ha quejado de que en la Comunidad de Madrid "no se han puesto los rastreadores necesarios, no se ha reforzado la atención primaria, no se han abierto los centros de urgencias" --de atención primaria--, ni "tampoco ha se han dotado a los colegios de los coordinadores Covid y de los profesores necesarios para atender a los alumnos en clases que estuvieran más segregadas".