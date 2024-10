UGT reclama a Madrid que intervenga en el mercado de la vivienda y deje de estar en rebeldía

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, ha reclamado este domingo a la Comunidad de Madrid que intervenga en el mercado de la vivienda y deje de estar en rebeldía por "no aplicar medidas que puedan paliar el problema del acceso a la vivienda sobre todo en el alquiler".

Así lo señalado durante su participación en la manifestación por la vivienda de este domingo por las calles de Madrid y en la que el sindicato es uno de los convocantes porque entienden que "hay una emergencia habitacional para todos los ciudadanos fundamentalmente en la comunidad de Madrid".

"Y en especial para los jóvenes que les impide tener un proyecto de vida. No puede ser. Sabemos las consecuencias de este problema estructural no puede ser que el derecho a la vivienda, un derecho humano un derecho constitucional, sea un negocio y se ha convertido en un negocio especulativo en el que entran los fondos buitres a llevarse viviendas públicas construidas con dinero público, ha criticado.

Considera que además "la falta del parque público de viviendas para alquiler hace inviable un proyecto de vida". "Lo que nosotros denunciamos desde UGT es que no puede ser que los trabajadores tengamos que invertir el 100% de nuestro sueldo para poder acceder a una vivienda ya sea de compra o de alquiler las competencias en cuanto a vivienda están transferidas a la comunidad de Madrid y es necesario que se intervenga en el mercado", ha señalado.

"No puede ser que la Comunidad de Madrid se mantengan en rebeldía y habiendo una ley estatal que si bien no aborda de forma estructural el problema del acceso a la vivienda sí que palia en parte ese problema. Lo estamos viendo en otras regiones y sin embargo este gobierno se mantiene en rebeldía y no aplica medidas que pueden paliar el problema del acceso a la vivienda sobre todo en el alquiler", ha agregado.