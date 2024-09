Unanimidad política contra el lanzamiento de objetos en el Metropolitano: "Es un comportamiento inaceptable"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos de la Asamblea de Madrid (PP, Más Madrid, PSOE y Vox) han mostrado este lunes su rechazo al lanzamiento de objetos en el estado Cívitas Metropolitano que obligó a interrumpir el derbi que enfrentaba al Atlético y al Real Madrid.

En el minuto 64, Eder Militao adelantó al Real Madrid y, entonces, distintos objetos --mecheros y botellas se vieron en las manos de jugadores y colegiado-- cayeron al césped desde la grada. Mateo Busquets Ferrer inició entonces el protocolo para estos casos, con un primer aviso por megafonía. A pesar de la petición general, los objetos cayeron de nuevo, desde el fondo donde estaba el portero del Real Madrid Thibaut Courtois. Así, el colegiado dio el siguiente paso, suspender el partido durante 15 minutos con los jugadores en los vestuarios.

"Yo creo que es evidente que hubo un comportamiento inaceptable", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el representante del PP, Carlos Díaz-Pache, quien cree que es importante también destacar que en un partido "de primer nivel donde además había más de 70.000 aficionados en el Metropolitano, que el comportamiento de algunos de ellos no debería empañar el espectáculo".

También lo ha tachado de "intolerable" la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien considera que hay que "expulsar a los violentos de los estados" y presentar "tolerancia cero". Considera que los campos de fútbol y el deporte tienen que ser un "ejemplo de civismo" y que ultimamente lo que se está viendo son "no violencia sino también racismo".

En la importancia de dar ejemplo también ha incidido el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, quien lo ha ejemplificado reflexionando en qué es lo que pueden acabar viendo los niños en este tipo de competiciones.

"Si vienen mis hijos a un campo de fútbol con una afición ejemplar como es la del Atleti y empiezan a ver el espectáculo de que haya 10, 15, 20, 30 energúmenos haciendo eso... que imagen más bochornosa ¿Cuántos millones de niños ayer en toda España vieron eso?", ha planteado.

Asimismo, ha vinculado la ejemplaridad que considera que debería reinar dentro del campo de juego con la que también debería primar en los parlamentos. "Está muy bien llamar la atención a los clubes deportivos, exigirles que sean valientes con los ultras y también está muy bien mirarnos a nosotros mismos y ejercer el respeto a la educación siempre", ha remarcado.

Por último, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, se a mostrado en contra de "todo lo que sea violencia en el fútbol", aunque también considera que se le está dando mucho "protagonismo al tema de la violencia".

"Me gustaría, desde luego, que cuando nuestros hijos van al fútbol vean algo ejemplar, vean deporte, hablemos de deporte, hablemos de quién es el pichichi, de quién ha marcado, de quién es el mejor delantero, de quién vamos a poner, no sé, lo normal en el deporte. Y estamos hablando de otras cosas que a mí no me gustan. Y creo que ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo", ha apuntado Rocío Monasterio.