La unidad de atención a adolescentes víctimas de violencia de género de la región mantiene 90 casos de menores activos

Archivo - Víctimas de violencia de género, el 12 de julio de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La unidad de atención a adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones de pareja mantiene 90 casos de menores activos, según los últimos datos del mes de abril, una cifra que apenas ha variado en los últimos dos años.

Así, el número más bajo de menores víctimas de violencia de género atendidas desde mediados de 2023 hasta la actualidad se registró en el mes de noviembre de 2024, con 83, mientras que el más elevado se registró en junio de 2024, con 93, según se desprende de los datos publicados en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del 12 de junio, tras varias preguntas realizadas por la diputada del PSOE en la Asamblea Lorena Morales al Gobierno regional.

La información ofrecida muestra también datos de las atenciones realizadas mediante la citada unidad desagregadas en psicológicas, educativas, sociales y jurídicas.

En este sentido, respecto a las atenciones psicológicas, en los primeros cuatro meses del año, de enero a abril, se realizaron 1.011, una cifra ligeramente inferior a las 1.166 del mismo periodo del año 2024.

En abril de este año, que es el último mes con datos, 233 adolescentes víctimas de violencia de género acudieron a este servicio de ayuda psicológica, una cifra ligeramente superior a la media de los últimos dos años, que ha sido de 216. En total, se han realizado 4.764 atenciones psicológicas desde junio de 2023.

En segundo lugar, en cuanto a las atenciones educativas, en abril de 2025 se realizaron 84, una cifra casi tres veces inferior a la registrada en el mismo mes de 2024, cuando hubo 231, pero casi idéntica a la de junio de 2023. En esta tipología de ayudas, el mes en el que más se realizaron fue precisamente abril del año pasado, mientras que el mes en el que menos fue agosto del 2024, con 17.

ATENCIONES SOCIALES Y JURÍDICAS

Por su parte, respecto a las atenciones sociales, en el primer cuatrimestre del año se realizaron 223, una cifra menor a la del mismo periodo del año anterior, que asciende hasta las 299. En este caso, el último registro de abril de 2025, 65 atenciones sociales, es ligeramente mayor que la media, que se sitúa en 58.

En último lugar aparecen las atenciones jurídicas, que muestran una cifra de 50 en abril de 2025. Aquí también se muestra una tendencia irregular de subidas y bajadas en los últimos dos años, con un pico de 84 en marzo de 2025.

En la respuesta del Gobierno regional también se aclara que no ha habido lista de espera para las mujeres víctimas de violencia de género que han necesitado utilizar estos servicios.