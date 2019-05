Unidas Podemos defiende expropiar casas vacías de bancos y fondos buitres contra el problema de la vivienda

Publicado 11/05/2019 14:25:28 CET

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie a la Asamblea de Madrid Lorena Cabrerizo ha defendido este sábado la necesidad de expropiar las 250.000 casas vacías a bancos y fondos buitres para resolver el problema de acceso a la vivienda y su elevado coste en la Comunidad de Madrid.

Ha sido uno de los mensajes más destacados durante un mitin celebrado este mediodía en Parla, en el que han participado otros miembros de Podemos e IU como su líder nacional, Alberto Garzón, Cabrerizo, militante anticapitalista, ha recordado que la vivienda es un derecho fundamental, humano y universal, "que tiene que ser disponible y accesible para todo el mundo, para el rico, el pobre, para quien tiene trabajo y para el que no, y para el que tiene papeles y para el que no".

"Es real hacer este derecho posible porque en la Comunidad hay 250.000 viviendas vacías que son propiedad de fondos buitres y de bancos. Y esa propiedad la tenemos que expropiar para que no sigan echando cada día a familias a la calle, que no pueden hacer frente a hipotecas y alquileres abusivos", ha dicho Cabrerizo, quien ha apuntado que es una medida también feminista y ecologista porque en la región "hay mucha vivienda construida y hay que usar las casas vacías y no machacar más el territorio".

La aspirante al Parlamento regional ha felicitado a todos los que el 28 de abril "echaron la derecha", pero ha señalado que no lo hizo la cúpula del PSOE, "como nos quieren hacer creer", sino "la izquierda social".

"Nos quieren hacer elegir entre la derecha reaccionara y el mal menor. Y la alternativa nos lo está diciendo los estudiantes, los pensionistas, las feministas, los que van a la huelga. Porque al final los poderes que gobiernan van más allá de las instituciones. Son poderes económicos, que tienen nombres, como los Botines, los Amancio Ortega, Florentino Pérez y los fondos buitres, que se están haciendo con las residencias de mayores y todo el parque de viviendas de la región", ha añadido.

En el acto político de Parla no ha participado finalmente por enfermedad la cabeza de lista de Unidas Podemos, Isabel Serra, pero sí lo ha hecho su 'número dos' en la lista, Sol Sánchez, que ha utilizado el ejemplo de Parla para hablar del "desequilibro territorial y desigualdad sufrida por culpa del Partido Popular".

"Es verdaderamente brutal la diferencia de esperanza de vida la gente de unas zonas de Madrid y la del sur del sur, la gente de esta brava ciudad de Parla. Aquí hay un 15 por ciento de la tasa de pobreza. En un pueblo con más de 100.000 habitantes pero con una sola estación de Cercanías y con una sola salida. Es la ciudad más joven de España. ¿Acaso eso no merece una atención especial si tanto interés hay en aumentar la tasa de natalidad?", se ha preguntado.

"LA POBREZA NO ES NINGÚN ACCIDENTE CLIMÁTICO"

Sánchez también ha recordado que Parla es el tercer ayuntamiento más endeudado de España pero una de las ciudades con mayor natalidad pero también con gran tasa de pobreza infantil, "pero parece que aquí los niños de Parla no son importantes".

"Aquí hay 30.000 menores que son los que van a pagar las pensiones de mañana, y había 9.300 personas en riesgo de exclusión social, con 4.000 menores que este año van a abandonar sus estudios en Parla. Quien no atiende a sus mayores y niños tiene que ser desalojado de las instituciones porque nos está robando el futuro a todos", ha destacado.

La también dirigente regional de IU ha subrayado que la pobreza "no es ningún accidente climático, es el fruto del robo de la derecha en este país sobre la gran mayoría social y sobre la clase trabajadora". "Es ahora cuando vamos a decir que ya basta, que no nos da ninguna vergüenza, que nos vamos a echar en la calle con otro pie en las instituciones. Desde ya le demos vamos a dar la vuelta a esta situación porque nos merecemos más y el 26 de mayo vamos a empezar a conseguirlo", ha finalizado.

Por su parte, la también candidata a la Asamblea por Unidas Podemos y diputada regional Beatriz Gimeno ha reivindicado su lista como "el último eslabón de una cadena, que el final es la gente". "En este tiempo hemos aprendido las limitaciones que tienen las instituciones, que no estaban al servicio de la gente, sino que ponían los recursos al servicio de empresas, bancos y fondos buitres. Hay personas dentro que aprovechan las instituciones para construirse futuros en consejos de administración, lejos de la precariedad que imponen a los demás", ha denunciado.

Gimeno también ha comentado su paso por la comisión de Discapacidad de la Asamblea para criticar la política regional actual en esta materia. "El PP dice que todo es gratis, pero en la Atención Temprana las listas de espera son de un año y hay gente que necesita sillas de ruedas que se las tienen que pagar ellos. También internan a jóvenes discapacitados en residencias de ancianos. Por eso queremos revertir las privatizaciones", ha sostenido.

Por su parte, la diputada nacional de Podemos Noelia Vera ha pronunciado algunas palabras para llamar a la movilización el 26 de mayo porque considera que la entrada de personas de su partido en municipios, comunidades y también en el Gobierno de España dependen de estas elecciones. "¿Os imagináis a Garzón en un Ministerio o a Isa Serra dentro de la Comunidad la cantidad de cosas que podrían hacer?", ha preguntado a los asistentes al Teatro Dulce Chacón de Parla.

Vera también ha lanzado un mensaje de aliento a los candidatos locales y autonómicos y a los diputados de Podemos esta legislatura en Madrid, donde "han tenido que soportar muchas cosas todos los días y han estado viendo a Cifuentes meter la mano en la saca". "Os quiero meter todas las ganas posibles y que os lo creáis. Ellos no son nadie, nosotros somos los taxistas, las kellys, las feministas, los ecologistas, los estudiantes...", ha concluido.

Por último, también ha tomado la palabra la candidata de Unidas Podemos-Otra Parla es Posible a las elecciones municipales, Leticia Sánchez, quien ha declarado que "la mala gestión" de los últimos ayuntamientos y el "abandono" del resto de las instituciones a Parla tienen como resultado "un municipio asfixiado por la deuda, que gasta más que ingresa y donde hay un 20 por ciento de personas en riesgo de pobreza y el 40 por ciento en desempleo".

"Conocemos la realidad que estamos pisando. Una población que ha crecido, basada en el ladrillo pero sin recursos y servicios como colegios o transportes públicos. Queremos una movilidad digna, como el Cercanías, segura, libre de violencias machistas, que defienda el bienestar de los animales. Una ciudad en la que no solo vivamos sino convivamos en la diversidad, una ciudad con orgullo y que tenga futuro", ha finalizado.