Unidas Podemos vaticina que la última casilla de la "Ley Monopoly", en referencia a la Ómnibus, será en el TC

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha vaticinado este jueves que la última casilla en la que caerá la "Ley Monopoly", en referencia a la 'Ley Ómnibus', será en el Tribunal Constitucional.

Así lo ha trasladado Jacinto durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves a la pregunta a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sobre esta normativa, con motivo de que hoy se debatirán las enmiendas a la totalidad de la izquierda.

Para la portavoz adjunta de la formación 'morada', con esta ley el Gobierno regional está cometiendo "una gran cantidad de tropelías", algo que cree que se podría sintetizar llamándola "Ley Monopoly" porque "cambia las reglas del juego para que quien tenga dinero pueda comprarse la región".

"Es la Ley Monopoly. Delega en entidades privadas la concesión de licencias urbanísticas, crea la agencia de contratación sanitaria para que no haya control parlamentario y va a convertir a los barrios históricos en historia. Es la Ley Monopoly porque es una auténtica chapuza, con una técnica legislativa sumamente cutre", ha lanzado.

Asimismo, ha lamentado que no hayan tenido en cuenta las alegaciones de los colectivos y que no hayan colgado los informes que justifican su tramitación en el portal de transparencia. Aún así, Jacinto cree que el Ejecutivo autonómico "no va a avanzar mucho con su Ley Monopoly, porque la próxima casilla será la del Tribunal Constitucional".

Por su parte, la presidenta regional ha indicado que comprende que "aquellos partidos que nacieron inspirados por dictaduras no pueden entender que en el marco de la legislación" como Gobierno regional puedan sacar adelante una ley de estas características.

Para Ayuso, ahora hace falta relanzar la economía madrileña con esta normativa. Lo que quieren, ha reiterado, es mejorar con ella las trabas burocráticas para la gente que quiere invertir sin depender de "mantras y pancartas".

"Queremos que los ciudadanos sean libres, que puedan salvar su negocio. Ustedes quieren frenar el consumo, irrumpir en las decisiones de todos los ciudadanos", le ha espetado la dirigente autonómica.