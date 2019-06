Las universidades concluyen que la prueba de Dibujo Técnico de la última EvAU era adecuada y ajustada a temario

Publicado 26/06/2019 17:44:42 CET

La Comisión Organizadora de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), compuesta por las universidades públicas madrileñas, ha concluido que no hubo ningún problema en la prueba de dibujo técnico de la convocatoria ordinaria del pasado junio, y que fue puesta en cuestión por docentes de esta asignatura, puesto que fue adecuada y ajustada a los "estándares de aprendizaje evaluables".

"La Comisión entiende que el concepto subjetivo de dificultad no puede asociarse a la falta de respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad como se hace mención en la comunicación dirigida a los Vicerrectorados de las Universidades Públicas", expone el informe al que ha tenido acceso Europa Press.

El documento alude a que la comisión de Dibujo Técnico II explica la completa adecuación de los dos ejercicios cuestionados a los "estándares de aprendizaje evaluables". En virtud del mismo, se acuerda mantener los criterios de corrección a las solicitudes de revisión presentadas.

La comisión entiende que no puede estar de acuerdo con las preocupaciones trasladadas en alegaciones por profesores de Dibujo Técnico, pese a que sean "legítimas" plantearlas. En el caso del ejercicio 2 de la opción A, donde se planteaba que no se ajustaba al temario, se determina que esa prueba "sí se ajusta a los estándares de aprendizaje evaluable".

En concreto, se solicitaba al alumno que determinara 'la sección plana de cuerpos o espacios tridimensionales formados por superficies poliédricas, cilíndricas, cónicas y/o esféricas, dibujando sus proyecciones diédricas y obteniendosuverdadera magnitud'.

"El hecho de que el ejercicio que nos ocupa se refiera a dos planos tangentes a una esfera no puede ser utilizado para decir que no se ajusta a los estándares del citado Real Decreto, por mucho que en él no se mencione explícitamente tal relación con la esfera. Dado que los estándares de aprendizaje difícilmente pueden contemplar la enorme casuística a la que puede dar lugar cada uno de los epígrafes", ahonda la resolución.

También determina la misma conclusión para el ejercicio 1 de la opción B1, al fijar la comisión que "puede resolverse aplicando estrictamente las consideraciones métricas que se recoge en el epígrafe 2.1 del Bloque 1.

A la vista del informe, se ratifica la decisión de mantener los criterios de corrección de los ejercicios de Dibujo Técnico II y se remite el presente acuerdo a la Asociación de Profesores de Dibujo de la Comunidad de Madrid y a los Centros de Enseñanza Secundaria.

La Asociación de Profesores de Dibujo cargó contra el examen de Dibujo Técnico en la EvAU de Madrid porque aseguraban que no se ajustaba a los contenidos del currículo de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en dos de sus ejercicios.

Según informó la asociación, desde hace años el examen de EvAU de Dibujo Técnico II "no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad", propios de las pruebas de la evaluación final de Bachillerato para el acceso a la universidad.