Las universidades públicas madrileñas sumarán 19 millones para compensar la bajada de tasas

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una inversión de más de 19 millones de euros destinada a las universidades públicas de la región para compensar la bajada de tasas correspondiente a la primera mitad del curso 2025/26.

Esta cuantía, que se concederá de manera directa a las seis instituciones de educación superior, se suma a los 21,8 millones autorizados hace dos semanas para cubrir el mismo concepto relativo al segundo semestre del curso 2024/25, elevando la dotación total a 41 millones de euros, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Estudiantes y docentes mantienen sus reivindicaciones sobre lo que consideran que es una falta de presupuesto para las universidades de cara al año que viene y en el marco de la nueva ley de universidades en la que está trabajando el Gobierno regional.

En concreto, este mismo martes los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) volvieron a mostrarse "insatisfechos" con el borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) porque creen que "hay muchas cosas por hacer".

En este caso, el importe asignado a cada institución se ha determinado en función de las necesidades trasladadas por los propios rectores, tras la previa verificación realizada por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de los datos de alumnos matriculados en estudios de Grado y Máster.

De este modo, la Universidad de Alcalá recibirá 1.735.414 euros; la Autónoma, 2.539.089 euros; la Carlos III, 2.007.473 euros; la Complutense, 5.746.808 euros; la Politécnica, 3.128.878 euros, y la Rey Juan Carlos, 3.924.475 euros.

El pago se efectuará una vez que cada centro reciba la notificación de la orden de concesión de la subvención. Antes de ello, las instituciones deberán acreditar que están al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social y la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, tendrán que presentar una declaración responsable que confirme que no concurren en ninguna de las circunstancias que impedirían ser beneficiarias de estas prestaciones.

Esta ayuda del Ejecutivo autonómico tiene como objetivo compensar a las universidades públicas por el impacto económico derivado de la reducción del precio de los títulos oficiales, que ha supuesto una rebaja del 20% en los estudios de Grado y del 30% en los másteres habilitantes.