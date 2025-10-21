Universitarios y trabajadores de la pública preparan dos días de huelga en noviembre por una financiación "al 100%"

Archivo - Estudiantes antes del inicio de los exámenes durante el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 3 de junio de 2024, en Cantoblanco, Madrid (E - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Critican a la Comunidad por "culparles" del "estrangulamiento" que sufren los centros desde la crisis de 2008

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas que integran trabajadores y estudiantes han anunciado que preparan dos días de huelga el próximo mes de noviembre para reclamar una financiación "al 100%", ha informado la asociación de la UCM por la Pública en un comunicado.

A falta de definir los días que llevarán a cabo las manifestaciones, la plataforma ha cargado contra la Comunidad de Madrid por "querer hacer creer que la larga asfixia económica" que sufren los centros universitarios "es culpa de quienes trabajan en las públicas".

"Más allá de las mentiras y justificaciones de los recortes, Madrid es la comunidad autónoma que menos proporción de presupuesto aporta a sus universidades públicas, las tasas más altas de grado y máster y los salarios más bajos de las 17 comunidades autónomas", ha alertado.

En este sentido, la asociación ha asegurado que de las 49 universidades públicas que hay en España, "las cuatro que menos porcentaje de financiación reciben por estudiantes son la Rey Juan Carlos (URJC), la Autónoma (UAM), la Carlos III (UC3M) y la Complutense (UCM)".

"Mientras el PIB de la Comunidad de Madrid ha subido en un 8,8% en los últimos 15 años, el presupuesto dedicado a personal en la Complutense han disminuido en un 15,5%. No podemos admitir que el derecho a la educación pública dependa de préstamos o de una financiación por objetivos propia del negocio privado", ha censurado.

Precisamente, este lunes se daba a conocer que el Gobierno regional destinará 10 millones de euros extra al capítulo específico de financiación por objetivos de las seis universidades públicas de la región. Junto a la básica para el normal funcionamiento de los centros y a la que recibirán para afrontar sus necesidades específicas, conformarán el nuevo modelo de las universidades públicas, sobre cuyo importe total se sigue trabajando.

Frente a ello, UCM por la Pública ha exigido "un servicio público, como es la educación, financiado al 100% y no someterse al lucro". Ha remarcado que "no van a aceptar" que se les "culpe" del "estrangulamiento" al se les está "sometiendo desde la crisis de 2008".