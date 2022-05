UP cree que a Ayuso "no le va mal como sustituta de Aguirre en la fábrica de choricetes de su partido"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha indicado este jueves que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no le va "mal" como sustituta de la expresidenta de la región Esperanza Aguirre "en la fábrica de choricetes de su partido".

Durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves, Alonso ha defendido en su pregunta la reforma laboral del Gobierno de España con la que 500.000 personas tienen contrato fijo, en los que salen más beneficiados los jóvenes y los más vulnerables. Por eso, le ha acusado de "mentir" sobre esta reforma y piensa que "como economista no se ganaría la vida", pese a que "no le va mal como sustituta de Aguirre en la fábrica de choricetes de su partido".

En cuanto a la baja por menstruación, ha cuestionado que la presidenta no debe haber tenido que ir a trabajar "con dolores insoportables", cuando lo que no soporta "son las medidas de Unidas Podemos que ayudan a las economías y traen derechos".

Para Ayuso, el impacto de la reforma laboral hubiera sido "histórico" si no llega a ser "por esta reforma que han impuesto y que lastra la economía, el consumo y los datos de empleo". "Venimos de una situación catastrófica y lo que viene a partir de ahora es muy doloroso con lo que se está viviendo con la inflación y la energía", ha lanzado.

En otro orden de cosas, le ha pedido que no le dé lecciones sobre ser "mujer" y no entiende que se sea "más o menos mujer" por una cuestión "biológica". "¿Qué sabrá usted de cada una de las mujeres que defienden en estas bancadas el trabajo, la prosperidad y ayuda a la economía? Las familias se están arruinando y España necesita a sus hombres, pero también a sus mujeres que hemos sido el sexo fuerte en la mayoría de las ocasiones porque a pesar de las dificultades salíamos adelante con trabajo y no con mensajes vagos", ha zanjado la dirigente.