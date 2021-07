UP pide en una PNL Unidades de Diversidad en las Policías Locales, un centro de memoria LGTBI y asignaturas en colegios

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos (UP) en la Asamblea de Madrid ha presentado este martes una Proposición No de Ley (PNL) en la que piden al Gobierno autonómico que ponga en marcha una 'Estrategia de Agresiones Cero' al colectivo LGTBI para lo que plantean la creación de Unidades de Diversidad en todas las Policías Locales de la región, un centro de memoria LGTBI y asignaturas específicas en los colegios para promover la diversidad sexual y contra el odio al diferente.

La diputada Paloma García, quien ha registrado esta mañana la PNL en el Parlamento regional, ha afirmado que las agresiones a personas vulnerables, especialmente al colectivo LGTBI "no se puede tolerar". "Tenemos que dar un paso al frente, una estrategia de agresiones cero en la Comunidad de Madrid. Además de incidir en la formación, educación afectivo-sexual también en policías de diversidad para que la Policía realmente proteja a las personas LGTB, a través de formación y una estrategia conjunta en todas las Policías municipales para que haya Unidades de Diversidad", ha dicho.

García ha recordado que la Policía Municipal ya cuenta con estas unidades y también insta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) tengan esta formación "y que la gente les vea como protectoras de sus derechos y no como otras cosa", aludiendo a las cargas producidas el lunes por la noche en la manifestación no autorizada en el barrio de Argüelles en repulsa por el asesinato de Samuel Luiz.

"Quizá desde hace un tiempo la gente LGTB no está viendo a la Policía como aliada. Es verdad que dentro de la Policía hay aliados y asociaciones LGTB pero sí creemos fundamental formación a la Policía, educar a la sociedad en su conjunto a través de las escuelas y un centro de memoria y cultura LGTB que enseñe a la sociedad en su conjunto y nuevas generaciones lo que le ha costado a este colectivo vivir libre y salir de los armarios y lo que están suponiendo los discursos de odio, que es reaccionar y retroceder décadas y décadas y nosotros no lo podemos permitir", ha proseguido.

La parlamentaria de Podemos ha declarado que libres "es no tener miedo". "Queremos que las personas LGTB no tengan miedo cuando salgan a la calle y con sus parejas a hacer su vida. Nos están agrediendo no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Ha costado mucho salir de los armarios. Nos quieren meter en los armarios y en un ataúd y eso no puede ser", ha afirmado.

EL CONTENIDO DE LA PNL

En la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, Unidas Podemos insta al Ejecutivo autonómico a elaborar y aprobar una estrategia de agresiones cero al colectivo LGTBI, que estructure las actuaciones de las policías locales en la Comunidad de Madrid "con el objetivo de reducir a cero las agresiones a este colectivo".

También a impulsar con apoyo presupuestario específico la creación y refuerzo de las Unidades de Diversidad en las policías municipales, integrando dicho apoyo como parte de la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid ESICAM179. Y que desde allí a través del Plan Anual de Formación y Capacitación para Policías Locales que ejecuta el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) para impartir formación obligatoria en materia de diversidad sexual y delitos de odio destinada a las Policías Locales de la región.

En tercer lugar, promover la educación en diversidad sexual y contra el odio a la diversidad sexual, con asignaturas específicas en los centros educativos, tal como mandata la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad.

Asimismo, UP pide aumentar la colaboración institucional y el apoyo económico para el Observatorio madrileño contra la LGTBIfobia y a COGAM, y a su trabajo de atención y detección de los incidentes por odio contra el colectivo LGTBI.

Por último, quieren promover la creación de un centro de memoria y cultura LGTBI, en colaboración con las organizaciones LGTBI de la Comunidad, "como mecanismo de preservación y recuerdo de las vidas y violencias que han sufrido y sufren las personas LGTBI en la Comunidad, incluidos los delitos de odio".

