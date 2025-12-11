Los usuarios de la EMT aumentaron un 11,4% en octubre en Madrid y subieron un 3% los viajeros en Metro

Archivo - Dos autobuses de la Empresa Municipal de Transportes madrileña (EMT), en Atocha, a 1 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) para desplazarse en la ciudad de Madrid subieron un 11,4% en octubre y los que se decantaron por el Metro crecieron un 3% de media el pasado mes de octubre con respecto al mismo mes del año anterior.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 51,08 millones de pasajeros en el mes de octubre. En Metro de Madrid, casi 71,53 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en octubre.

En la Comunidad de Madrid, un total de 58,9 millones de viajeros usaron el autobús en octubre lo que supone un 10,1% más que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 7 a nivel nacional,. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región ha crecido un 6,9%.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+15,3%), Madrid (+10,1%) y País Vasco (+7,6%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón (+1,8%) Murcia (+2,7%) y Cataluña (+3,1%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.