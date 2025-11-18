Valdebebas se convierte en la 'casa' de un rebaño de ovejas en un proyecto experimental municipal de pastoreo

Valdebebas se convierte en la 'casa' de un rebaño de ovejas en un proyecto municipal de gestión ecológica - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valdebebas se convierte en la 'casa' de un rebaño de ovejas en un proyecto municipal de gestión ecológica, una iniciativa experimental de pastoreo controlado para evaluar la evolución del suelo y la flora, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y el concejal de Hortaleza, David Pérez, ha realizado esta mañana una visita técnica al parque forestal de Valdebebas-Felipe VI.

Allí han conocido los pormenores de este proyecto experimental de aprovechamiento de pastoreo controlado con el fin de evaluar los efectos de un rebaño de ovejas sobre la evolución de los suelos y la composición de la flora en determinadas zonas del parque. Esta iniciativa constituye una herramienta de investigación aplicada destinada a mejorar la gestión forestal y el conocimiento científico del comportamiento del ecosistema.

La actuación se ejecuta mediante la instalación de una pequeña cabaña ganadera compuesta por una quincena de ovejas de raza colmenareña. La cabaña es un área de escaso uso público y de marcado carácter forestal, instalada en la zona noroeste del parque. Se ha habilitado un vallado perimetral donde se ubicarán el redil y las parcelas experimentales, sobre las que se aplicará un sistema de pastoreo rotacional. Estas áreas intervenidas serán posteriormente comparadas con una parcela testigo no pastoreada.

El seguimiento científico del proyecto incluye la realización de inventarios de vegetación antes y después del pastoreo, estudios de insectos polinizadores diurnos, prospecciones de insectos nocturnos bioindicadores y una evaluación detallada del estado de conservación de las comunidades presentes permitiendo analizar con precisión la respuesta del ecosistema a la introducción controlada del ganado.

Se ejecutarán ocho análisis del suelo completos para determinar su evolución química y estructural: tres previos a la entrada del ganado, tres posteriores a su salida y dos correspondientes a la parcela testigo.

El Consistorio pide colaboración a los visitantes para no alimentar a las ovejas y evitarles alteraciones en su dieta que puedan causar problemas digestivos para garantizar el buen desarrollo del proyecto.