Valdemorillo programa un documental que tilda de "profanación" la exhumación en el Valle de los Caídos

Cartel De La Proyección 'El Valle De Los Caídos: 2019 La Profanación' - AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO

VALDEMORILLO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Cultura Giralt Laporta de Valdemorillo acogerá el lunes, 29 de junio, a las 19.30 horas, la proyección del documental 'El Valle de los Caídos: 2019 la profanación', un reportaje de Caelum Producciones dirigido por el presentador Cake Minuesa que tilda de "profanación" la exhumación en el Valle de Cuelgamuros.

El acto, de entrada libre hasta completar aforo, está organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Natalidad, en colaboración con la de Cultura y Turismo.

Según ha informado el Consistorio, la pieza audiovisual ofrece una mirada sobre la intervención del Estado en la Basílica Pontificia de la Santa Cruz en 2019, con foco en la exhumación de Francisco Franco, y defiende la "naturaleza religiosa y funeraria" del conjunto, así como su valor como bien de interés cultural.

Minuesa, quien participará en un coloquio posterior junto al presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares Clemente, sostiene que en dicho proceso "se han violado tratados internacionales y normas jurídicas y civiles".

El trabajo cuenta además con testimonios de figuras como el politólogo Santiago Armesilla, el periodista Eduardo García Serrano, el portavoz de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, y el escultor Juan de Ávalos.

Tras el anuncio, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valdemorillo, Enrique Plato, ha manifestado el rechazo de su formación y ha calificado de "completamente inadmisible" que se lleven a cabo este tipo de charlas en un espacio municipal y público que pertenece "a todos los valdemorillenses".

A su juicio, desde la entrada de Vox en el Gobierno local con las áreas de familia y natalidad, "continuamente se están haciendo charlas de este tipo que rozan la legalidad de la ley de memoria histórica".

Plato ha criticado que se esté "convirtiendo en costumbre" el desarrollo de estas ponencias, aludiendo a actividades recientes en la localidad como una intervención de un sacerdote sobre el yoga y el mindfulness, de los que afirmó que "son pecado", o las conferencias contrarias al aborto programadas la pasada Semana Santa bajo el título 'El aborto y la oración al pie de la cruz'.

El representante socialista ha afeado al Ejecutivo municipal que acuse a la oposición de aleccionar en fechas como el 8M o el Día del Orgullo LGTBI cuando, según sus palabras, "son los primeros que están aleccionando con su forma de creer y su forma de pensar al resto de todos los vecinos".