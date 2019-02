Van Grieken dice que el Consejo de Gobierno hubiera prevaricado si no da luz verde a las nuevas universidades privadas

Publicado 13/02/2019 12:07:13 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha aseverado este miércoles que el Consejo de Gobierno hubiera cometido un delito de prevaricación si ayer no hubiese dado luz verde a la conversión de tres centros en nuevas universidades privadas, que contaban con los requisitos necesarios.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba ayer tres proyectos de ley para la conversión a universidades privadas de los hasta ahora centros (adscritos a la Universidad Complutense de Madrid y a la Rey Juan Carlos) ESIC Universidad, CUNEF Universidad y la Universidad Internacional de Villanueva.

Preguntado sobre si han aprobado estos proyectos pese a tener informes negativos de la comunidad universitaria, ha indicado que no entiende que se hable de haberlo hecho "de espaldas o de tapadillo" porque esto requiere de un informe del consejo universitario además de otro de "múltiples organismos que emiten informes que son preceptivos pero no vinculantes".

"Esta iniciativa se ha colgado en el Portal de la Transparencia, cumple con todos los requisitos administrativos para que el Gobierno dé tramite a esos proyectos de ley y lo que tiene que hacer un gobierno es cumplir la ley, en este caso, cumplir lo que nos corresponde, que es el trámite para que estos proyectos lleguen a la Asamblea, donde se va a aprobar si es que se tiene que aprobar", ha defendido.

Tras asistir a un encuentro organizado por la Federación de Enseñanza de USO de Madrid para analizar la importancia de los centros de educación especial, ha explicado que las solicitudes tienen que cumplir con una serie de requisitos y que en este caso, los cumplen. "Estaríamos prevaricando si cumpliendo esos requisitos legales para convertirse en esos proyectos de ley, no lo enviáramos a la Asamblea, que es quien tiene que decidir sobre esto", ha insistido.

Sobre los informes negativos, ha aclarado que en su momento tuvo el posicionamiento en contra de los rectores de las seis universidades públicas, pero que éstos no son vinculantes y que, en su día, lo que argumentaron es que "lo suyo era esperar a que estuviera en marcha la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES)".

Como la ley, ha explicado, "no va a poder ser una realidad esta legislatura", el Gobierno tenía unas solicitudes que cumplían con lo establecido y había que darle "salida". Además, ha recalcado que no son "ex novo ni nuevos actores en el sistema universitario".

"Llevan muchos años, son entidades de prestigio, que llevan impartiendo titulaciones universitarios durante mucho tiempo formando parte como centros adscritos", ha recordado el consejero.