Vecinos del centro claman contra las talas de árboles en la plaza de Santa Ana: "Más arbolitos y menos chiringuitos"

Más Madrid y PSOE cargan contra esta actuación y Ayuntamiento defiende que se limitarán "a un par de ejemplares"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Decenas de vecinos del centro de Madrid se han manifestado este martes contra la tala de árboles en la céntrica plaza de Santa Ana con motivo de las obras de remodelación del aparcamiento, en un acto de protesta que ha contado con la participación de los grupos municipales Más Madrid y PSOE.

Al grito de "más arbolitos y menos chiringuitos" cientos de personas la concentración ha sido convocada por la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras, que se une otras movilizaciones llevadas a cabo en los últimos meses para protestar "por la eliminación de la mayoría" de los árboles de la plaza de Santa Ana.

Esta misma semana, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha subrayado que las talas de árboles en la plaza de Santa Ana se limitarán "a un par de ejemplares" y que se trata de "una obra absolutamente imprescindible" porque hay que llevar a cabo tareas de ampliación en esa plaza y la remodelación del parking, que se construyó en 1966.

Por su parte, los grupos municipales de Más Madrid y PSOE han cargado contra las talas de ejemplares desde la concentración convocada este martes.

Así, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido que los árboles se encuentran "en el punto de mira" por unas obras "que no han pedido los vecinos y que no va a mejorar la plaza", ya que "es una obra para mejorar la rentabilidad de la empresa concesionaria del parking privatizado".

"No hay ninguna razón para hacer esta obra que, salvo que los datos nos desmientan posteriormente y no va a ser así, va a acabar con decenas de árboles que tienen décadas de vida. No hay ninguna razón, ninguna petición ciudadana ha pedido esta obra", ha señalado Maestre desde la concentración.

La portavoz de Más Madrid, que ha recordado a la actriz Marisa Paredes, "una madrileña comprometida", ha resaltado que la obra sólo obedece al "afán especulativo" de la empresa que gestiona el parking municipal privatizado, "por el que el Ayuntamiento deja de ingresar 46 millones de euros".

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha tildado de "mentiras" las declaraciones ofrecidas por Carabante respecto a cuántos son los árboles exactos que se van a talar en esta plaza. "Es un Gobierno que no es de fiar, no sirven de nada las promesas que les hicieron a los vecinos. Cuando un gobierno miente la ciudadanía sale a la calle", ha expresado tras la concentración.

"Dice que son dos o tres o cinco los árboles que se van a perder en esta plaza, la realidad es que son 29. Estamos cansados de las mentiras, son un gobierno que no son de fiar", ha afeado Maroto.

"El grupo municipal socialista estará con los vecinos y vecinas de esta ciudad denunciando las mentiras y apoyando reivindicaciones justas como que esta plaza mantenga su arbolado porque no queremos más plazas duras. Queremos un Madrid que aborde la emergencia climática y no cabe más que mantener el arbolado que es el que da vida a nuestras plazas y mejora la calidad del aire de la ciudad", ha añadido la portavoz socialista.