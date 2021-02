Vecinos de Centro denuncian en comisaría 36 pisos turísticos con fiestas cada finde y ven detrás a dueños de discotecas

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes vecinales del distrito Centro de Madrid han denunciado hoy en la comisaría de la Policía Nacional que en 36 pisos turísticos ubicados en 11 edificios del distrito realizan desde finales de diciembre fiestas ilegales cada fin de semana, contabilizando 115 en total.

En declaraciones a los medios, el presidente de la asociación de vecinos de Sol y Barrio de las Letras, Víctor Rey, ha explicado que los eventos en los pisos que han denunciado "infringen toda la legalidad y suponen una falta de respeto a los vecinos". Por eso, reclaman sanciones mucho más amplias y procedimientos penales "que corten de raíz esta situación".

Una situación, ha explicado el portavoz vecinal, que llevan sufriendo y criticando desde hace cuatro años, exigiendo a las autoridades municipales y autonómicas "que pongan fin a esta situación de irregularidad que supone que alguien en tu edificio te pueda poner una sala de fiestas, como está ocurriendo ahora". "Este problema debería haberse resuelto hace tiempo y ahora se ha agravado. Hay una dejación de funciones por parte de la Comunidad y Ayuntamiento", ha añadido Rey.

Por su parte, Marcos Osuna, representante de la asociación 'La Corrala de Lavapiés', quiere que se precinten estos pisos turísticos irregulares y que los dueños sean también sean también sancionados porque "se están yendo de rositas". "Están usando todos los pisos turísticos para fiestas y desde el movimiento vecinal no podemos consentirlo", ha arremetido.

Además, Osuna cree que gente del sector del ocio nocturno puede estar detrás de algunas de estas fiestas. "Ellos están alquilando los propios pisos para hacer fiestas para demostrar al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que están más seguros dentro de la discotecas que en pisos turísticos. Sabemos que en la plaza de Santa Ana en sitios se reparten flyer invitando a esas fiestas. Sabemos que detrás de ellos están las grandes discotecas que quieren reabrir el ocio nocturno. Nosotros decimos que hasta que esto no se acabe el ocio nocturno tiene que estar retenido", ha esgrimido.

LLAMAN A LAS ADMINISTRACIONES A TOMAR MEDIDAS

Por su parte, el presidente de la asociación SOS Malasaña, Jordi Gordon, considera que "no puede ser que en un país con toque de queda, estado de alarma, que cumplen casi todas las personas, los sanitarios luchan contra esta enfermedad y mucha gente muere, haya mucha gente que se lucra en estas circunstancias, haciendo la vida imposible a los vecinos generando un problema de salud y que no dejan de vivir a los vecinos".

"El Estado de Derecho no puede consentirlo. Si en Francia no hay fiestas y aquí sí, vienen, significa que aquí se tienen que tomar medidas. Comunidad, Ayuntamiento y el Estado tienen que tomar medidas porque es una violación contra el derecho de las personas y un delito contra la salud pública que la gente se lucre haciendo esto, una irresponsabilidad enorme. El Estado de Derecho tiene medios legales para cortar de raíz ese tema. No se pueden ir de rositas", ha indicado Gordon, que como ejemplo ha apuntado que desde el mes de julio hay pisos con fiestas todos los fines de semana, y a veces entre diario.

