Vecinos de Chamberí exigen el cierre de la hostelería a las 00.00 horas para acabar con ruidos y favorecer el descanso

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Chamberí se han concentrado este lunes frente a las puertas de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, para exigir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que las terrazas de hostelería cierren a las 00.00 horas, en vez de a la 01.00, con el objetivo de acabar con los ruidos y favorecer el descanso.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación la portavoz de la asociación de vecinos 'El Organillo' de Chamberí, Pilar Rodríguez, quien ha asegurado que se encuentran en una situación "muy problemática" por la ampliación de terrazas, muchas de ellas sobre plazas de aparcamiento, lo que les ocasiona "un problema gravísimo de salud".

"Mientras los vecinos estamos pasando por nuestras estrechísimas aceras con mascarilla, la gente está divirtiéndose, como es normal", ha afirmado, aunque ha destacado que esto ocasiona un problema de ruido "gravísimo" y una contaminación acústica "bestial" que perjudica al descanso de los vecinos.

Por ello, han decidido presentar un escrito en la Comunidad de Madrid para alargar el cierre de la hostelería a las 00.00 horas hasta final de año. Rodríguez ha argumentado que esta situación se da en zonas tan concurridas como Ponzano, la plaza de Olavide, Bravo Murillo o en la calle Fuencarral.

"NO VAMOS A ENTRAR EN EL JUEGO"

Sobre la negociación de una nueva ordenanza de terrazas, la portavoz de la asociación ha expresado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no puede salir "por los cerros de Úbeda" y que los vecinos no van a entrar "en el juego" de negociar la ordenanza sobre la situación actual, que es excepcional.

Por ello, ha pedido al alcalde que "no eche balones fuera" y ha recordado que las autoridades están para "poner orden" y hacer cumplir las normas. "El responsable de mucho de lo que está pasando es él", ha sostenido.

"La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid no va a entrar a negociar una ordenanza partiendo de lo que tenemos ahora porque es excepcional", ha insistido, a la vez que ha afirmado que la norma es que las terrazas tienen unas medidas concretas y que no estén en las calzadas.

RECLAMAN MÁS ZONAS VERDES

"Queremos recuperar nuestras calzadas, pero no es que seamos favorables a los coches, es que en Chamberí no tenemos zonas verdes. A mí me dicen que la calle Ponzano la cierran entera y ponen un jardín, y fenomenal. Ahora, no la cierren para ponerme hostelería, porque eso contamina más que los coches de los residentes", ha expuesto.

Por otro lado, ha resaltado que los hosteleros que se están quejando de la situación actual son los que tienen su local en los distritos centrales de Madrid, mientras que ha precisado que hosteleros de Villaverde o Usera "las están pasando canutas porque nadie les está ayudando" y ha criticado que solo se den ayudas en zonas "pijas y de moda".

"Dicen que los hosteleros de la plaza de Ponzano o Olavide se están muriendo de hambre... no hijo no, tú no te estás muriendo de hambre, el que las está pasando canutas es el de Villaverde y los trabajadores", ha lanzado Rodríguez, quien ha insistido en que los empleados de este sector tienen que tener "empleos dignos".

En esta línea se ha expresado también el presidente de la asociación, Julio López, quien ha manifestado que se encuentran ante una "vulneración de los derechos" de los vecinos a consecuencia de la "dejación de funciones evidente" de la Junta de Distrito de Chamberí y el alcalde de Madrid. "Nos tienen desamparados", ha concluido.