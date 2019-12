Vecinos se concentran frente al traslado de residuos del Este a Valdemingómez al grito de "No más basura para Vallecas"

Publicado 26/12/2019 20:27:35 CET

Un grupo de vecinos de Vallecas se han concentrado esta tarde para manifestar su oposición al posible traslado de los residuos de los municipios de la Mancomunidad del Este a la planta de 'Valdemingómez' al grito de 'No más basura para Vallecas' y carteles con lemas como 'Es una locura traer más basura'.

Según ha trasladado la asociación de vecinos del PAU de Vallecas en Twitter, los vecinos han decidido salir a la calle para oponerse a los planes de la Mancomunidad del Este de traer a Valdemingómez de forma temporal los residuos de una treintena de localidades del Corredor del Henares, mediante un convenio con el Consistorio de la capital.

Los congregados portaban pancartas como 'Menos quemar. Más reciclar' y "No más basuras. #Incineradora no', junto a cartales como 'Justicia' u 'La Mancomunidad del Este no nos aumentes la peste'.

La Comunidad de Madrid remitirá un nuevo informe al Ayuntamiento de Madrid en el que insistirá que la única alternativa "viable" de forma temporal para la gestión de los residuos de las localidades agrupadas en la Mancomunidad del Este es Valdemingómez y, por tanto, queda descartada cualquier otra posibilidad, incluido el traslado a la planta de Loeches.

La Mancomunidad del Este ha informado hoy de que dejará de recoger las basuras de sus ciudadanos desde el lunes, 30 de diciembre, y recurrirá a la Justicia si finalmente Madrid no acepta recibir sus residuos en la planta de tratamiento de Valdemingómez.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa tras una reunión de la Mancomunidad su presidente y alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quien ha "rogado y pedido de la forma más sincera y humilde posible" al Consistorio matritense que acepte su solicitud debido a la situación de "excepcionalidad y emergencia" por la que pasan.

Rodríguez Palacios ha alertado de que mañana viernes termina la vida útil del vertedero de Alcalá y que el 28 de diciembre a las 10 horas se cancela la entrada de basuras, por lo que se activa "una situación de excepcionalidad y emergencia que nunca antes ha ocurrido en esta región".