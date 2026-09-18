Vecinos de Getafe cuestionan dispositivo de movilidad de Shakira: "Vamos a estar bloqueados y secuestrados en el barrio"

Fotografías del Estadio Shakira, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este viernes comenzará la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' con la que la artista reunirá a más de 600.000 personas en el Estadio Shakira que se ha levantado en el barrio de Vi - José Ramón Hernando - Europa Press

GETAFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Getafe Norte prevén que los conciertos de Shakira volverán a bloquear los accesos al barrio y generar afecciones de tráfico, transporte y ruido en la localidad ante una afluencia prevista de casi 60.000 asistentes diarios y un dispositivo que contempla cortes en la M-45 y modificaciones en los servicios públicos.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Vecinos de Getafe Norte, Jesús García, ha advertido que la llegada masiva de público dificultará la movilidad de los residentes.

"Vamos a estar bloqueados y secuestrados en nuestro barrio", ha planteado para cuestionar que el plan contemple utilizar vías de Getafe para facilitar el acceso a un recinto situado en Madrid. "Ellos (el Ayuntamiento de Madrid), sin tener competencia en esta localidad, ya dicen que usen nuestro municipio para entrar al evento", se ha quejado.

La residencia de Shakira arrancará este viernes en el espacio Iberdrola Music con el primero de los doce conciertos previstos hasta el 11 de octubre. El dispositivo de tráfico contempla el cierre total de varios accesos de la glorieta situada bajo la M-45 que conecta Villaverde Alto y Getafe, entre ellos el que va desde Getafe a la M-45 Este y el que comunica la M-45 Este con la avenida Real de Pinto. El Consistorio madrileño ha advertido además de posibles ampliaciones de los cierres temporales a otros viales en función de la afluencia.

Respecto a este punto, García ha señalado que durante anteriores eventos celebrados en el mismo recinto algunos vecinos tardaron más de una hora y media en poder llegar a sus domicilios, señalando que puede ser aún peor en esta ocasión.

También ha asegurado que las restricciones dificultarán incluso la atención de una eventual emergencia en Getafe Norte y ha reclamado que las administraciones garanticen vías de acceso al barrio. "Porque, en caso de que haya una emergencia dentro del barrio de Getafe Norte, estamos bloqueados al cortar los accesos de la M-45", ha lamentado.

Asimismo, ha dicho que las líneas de autobús como la 448 sufrirán modificaciones evitando la zona norte de Getafe, y afectando a quienes viven allí. Y, de igual modo, ha criticado que los refuerzos del transporte público estén orientados principalmente a facilitar la salida de los asistentes al recinto.

El presidente de la asociación también ha denunciado problemas acústicos para los barrios próximos al recinto y ha asegurado que los vecinos ya han estado sufriendo vibraciones y retumbes durante los ensayos previos a los conciertos, por lo que solicitan medidas correctoras frente al ruido y actuaciones para garantizar el cumplimiento de los niveles permitidos.

García ha reclamado que, si se mantiene la celebración de eventos de esta magnitud, se acometan mejoras permanentes en las infraestructuras y los accesos del entorno, tanto en Getafe como en la Colonia Marconi (Villaverde), quienes también sufren las consecuencias.

Quieren nuevas infraestructuras, mejoras en los accesos, iluminación y medidas de seguridad, al considerar insuficientes las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, y que además están vinculadas exclusivamente a los días de concierto.

En este sentido, ha dicho que estudian también acudir a la Fiscalía con el fin de que se planteen acciones contra el propietario del terreno y el Ayuntamiento de Madrid. "Porque responsable es el promotor, pero si tú sabes que están incumpliendo y continuamente incumplen en el mismo espacio, es que el espacio no es adecuado. Y quien da o no da la licencia por un espacio inadecuado es el Ayuntamiento de Madrid", ha precisado. También piden al Consistorio getafense que se persone judicialmente.

Al mismo tiempo, han defendido que la protesta no se dirige contra la música, sino contra un espacio inapropiado y la organización de eventos multitudinarios sin, según agrega, suficientes medidas correctoras.