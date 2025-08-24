Vecinos y turistas disfrutan de las Fiestas de Alcalá y del desfile de Gigantes y Cabezudos: "Es una semana fantástica"

Archivo - Comparsa de Gigantes en Alcalá de Henares. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Alcalá de Henares disfrutan de las Fiestas de la ciudad en un ambiente que "está muy animado" y celebran este domingo el desfile de Gigantes y Cabezudos, "una gran tradición" para los alcalaínos.

"Es una semana fantástica, hay de todo, animación para todos los gustos, niños y mayores", ha destacado a Europa Press Televisión una de las vecinas, mientras que otra persona de la localidad ha manifestado que "esto es muy bueno para el pueblo".

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares de Alcalá, Antonio Saldaña, ha defendido que "nadie se va aburrir estos días" en la localidad. "Estas fiestas son una gran tradición", ha añadido.

En este sentido, otro de los asistentes al desfile de cabezudos ha asegurado que esta fiesta "es tradicional, de toda la vida". "Aquí estoy con el niño pequeño para que sepa" en que consisten "las fiestas patronales", ha subrayado.

Además, las altas temperaturas en el municipio no son un impedimento para los vecinos de asistir a los festejos. "Venimos prontito por la mañana antes de que empiece el calorazo y el solazo", ha explicado una residente.

Finalmente, Saldaña ha invitado a alcalaínos y visitantes a que "vengan a disfrutar de las fiestas" y de todas las actividades programadas, la mayoría de ellas, gratuitas. Según ha trasladado, "ya comienzan las actividades de peñas, musica, danza, hinchables, teatro y actividades para toda la familia".