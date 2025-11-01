Vecinos de Vallecas 'inauguran' el domingo una plaza para denunciar el "abandono" del espacio público en el distrito - COLECTIVO VALLEKAS SOSTENIBLE

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Vallekas Sostenible ha organizado para este domingo, a las 12 horas, la "inauguración simbólica" de una plaza "abandonada" en Puente de Vallecas con el objetivo de denunciar el estado en los que se encuentran diversos espacios públicos del distrito y reclamar su recuperación como lugares de convivencia vecinal.

Según ha explicado el colectivo a Europa Press, la acción tiene un carácter "reivindicativo, pero también con algo de sorna", y busca poner el foco en "plazas y solares municipales abandonados", especialmente en los barrios de Numancia y San Diego. "Queremos devolver la vida a estas plazas para que vuelvan a ser lugares amables de encuentro para las vecinas y vecinos de la zona", han señalado.

La jornada, en el espacio ubicado entre las calles José Camins y Monte Urgull, comenzará con la lectura de un manifiesto en el que se explicará el sentido de la iniciativa y contará con la participación de la asociación vecinal Doña Carlota Numancia, que compartirá la historia de este lugar. El acto concluirá con el descubrimiento de una placa simbólica para renombrar la plaza, actualmente degradada y sin uso.

Vallekas Sostenible recuerda que el origen de la plaza está ligado a un proceso de expropiación de viviendas en el que, según la asociación Doña Carlota Numancia, "nunca se cumplieron las promesas de dotaciones públicas" que acompañaban al proyecto. "Nos contaron cómo ese traslado afectó profundamente a los vecinos, especialmente a las vecinas de avanzada edad", añaden desde el colectivo.

Además, denuncian que la plaza presenta "problemas de accesibilidad", al encontrarse "en altura" y disponer de un único acceso con un escalón y unas escaleras estrechas en la parte posterior. "Esa diferencia de nivel genera rincones y puntos ciegos que suponen un problema de salubridad y seguridad", señalan.

Además, apuntan a que en las inmediaciones se encuentra el centro de día Fátima de Madrid, con usuarios "preocupados" por el estado de este espacio, que podría servir, según subrayan, como "un lugar de disfrute y descanso" para las personas mayores que acuden al centro.

Por todo ello, el colectivo reclama una reforma que rebaje la altura de la plaza, mejore sus accesos y la renaturalice con árboles de gran porte que proporcionen sombra y ayuden a reducir el efecto isla de calor. "Numancia es uno de los barrios con menos calles arboladas de Madrid, solo un 36%", recuerdan.

"SEGUIMOS TENIENDO SOLARES DE BARRO"

Vallekas Sostenible asegura haber trasladado estas demandas tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Junta Municipal de Puente de Vallecas, instituciones que, según afirman, "son conscientes del estado de degradación de estas plazas". Sin embargo, apuntan que "todo depende de la voluntad política para incluirlas en la agenda".

En este sentido, el colectivo ha puesto el foco en el malestar que sienten estos vecinos ante anuncios de "reformas y readoquinados de plazas del centro que están en buen estado".

"Mientras, en Puente de Vallecas, seguimos teniendo solares de barro, como Puerto Canfranc, Puerto Velate o Sierra Faladora. La sensación de agravio comparativo es palpable y alimenta la desafección y el desarraigo hacia el propio barrio", concluyen desde Vallekas Sostenible.