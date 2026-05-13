Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre y símbolo de la Generación del 27, será declarada BIC de Patrimonio Inmaterial

Archivo - Exterior de Velintonia, a 2 de junio de 2025, en Madrid (España). Velintonia es la casa del Premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre comprada recientemente por el Gobierno regional con el fin de homenajear a la Generación del 27. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno de este miércoles la declaración de Velintonia como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, por su relevancia en el desarrollo y difusión de la poesía contemporánea española.

Con esta figura de protección, el Ejecutivo autonómico reconoce el valor cultural y simbólico de la vivienda del poeta Vicente Aleixandre, un espacio considerado clave en la consolidación de la tradición poética española y europea y estrechamente vinculada a la Generación del 27, trasladan fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a Europa Press.

Cabe recordar que Velintonia, protegida previamente como Bien de Interés Patrimonial (BIP), fue el hogar del poeta y Premio Nobel, pero también un lugar de encuentro y acogida para distintas generaciones de escritores y creadores, como Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Miguel Hernández, entre otros.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico, que ostenta la propiedad del inmueble tras su compra en subasta por 3,1 millones, abrirá el inmueble convertido en la nueva 'Casa de la Poesía', un espacio cultural de referencia en homenaje a las Generación del 27 y pieza central de la conmemoración del centenario de este movimiento, así como del 50º aniversario de la concesión del Nobel a Vicente Aleixandre en el año 1977.

Según destacan desde el departamento liderado por el consejero Mariano De Paco Serrano, el objetivo de esta declaración como Patrimonio Inmaterial es preservar no solo el inmueble, sino también la memoria y el espíritu creativo asociados a este espacio, cuya influencia trascendió los límites físicos de la vivienda y contribuyó a la difusión de la lírica contemporánea española.

LA FUTURA 'CASA DE LA POESÍA', PREVISTA PARA 2027

Así, la futura 'Casa de la Poesía', junto a otros espacios como la Casa de Lope de Vega o la Casa Natal de Cervantes, buscará recuperar el carácter literario y de encuentro que definió el hogar de Aleixandre y convertir el espacio en un centro de referencia para la creación poética contemporánea y el impulso de nuevos autores.

Para ello, contará con una programación orientada a apoyar a jóvenes poetas y difundir el legado de la Generación del 27 mediante actividades como charlas, congresos y exposiciones, además de fomentar la creación literaria en el Madrid del siglo XXI.

El futuro del proyecto, según trasladó el propio consejero en una entrevista con Europa Press, pasa por la rehabilitación de las dos partes de Velintonia, el número 3, que será la casa museo dedicada a la vida y obra del poeta, y el número 5, donde se habilitará el archivo de Vicente Aleixandre, un auditorio, despachos y una sala expositiva.

UN REFUGIO POÉTICO PARA LA GENERACIÓN DEL 27 EN MADRID

Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 - Madrid, 1984) se instaló en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la calle que hoy lleva su nombre, en 1927, recién construida. En ella celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX, convirtiéndola en un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras abandonarla durante la Guerra Civil, Aleixandre regresó en 1940 y cambió la distribución, de manera que actualmente está dividida en dos viviendas con acceso independiente. Tras su muerte, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico.

Figura clave de la poesía del siglo XX, Aleixandre fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1933 por 'La destrucción o el amor' y nombrado académico de la Real Academia Española en 1949. En 1977 recibió el Nobel de Literatura.

El poeta entabló amistad con destacados miembros de la Generación del 27. El constante paso de estos autores por las estancias de Velintonia transformó la casa en escenario de encuentros, conversaciones y tertulias poéticas que marcaron una época en la Edad de Plata de la cultura española.