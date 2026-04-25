Las Ventas acoge el arranque de 'Del Campo Madrileño a tu Mesa', un nuevo mercado para impulsar el producto local

Del Campo Madrileño a tu Mesa - ASAJA MADRID

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de Las Ventas acogerá este sábado la primera edición de 'Del Campo Madrileño a tu Mesa', un nuevo ciclo de mercados de proximidad que recorrerá distintos municipios de la región con el objetivo de acercar los productos locales directamente al consumidor.

Impulsada por ASAJA Madrid, con la colaboración del Ejecutivo autonómico, el Gobierno central y la Unión Europea, la iniciativa busca fomentar el consumo de alimentos de cercanía, apoyar a los productores y promover un modelo alimentario más sostenible.

El evento inaugural reunirá a una veintena de productores madrileños que ofrecerán sin intermediarios una amplia variedad de alimentos frescos y de temporada, desde frutas y hortalizas hasta carnes, quesos, miel, aceites o vinos, todos ellos elaborados en la región.

El mercado se desarrollará desde las 10 hasta las 19 horas y está concebido también como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, con el objetivo de reforzar la transparencia y el conocimiento sobre el origen de los alimentos.

A lo largo de la jornada habrá talleres infantiles sobre la granja y la miel, 'show cooking' y espectáculos con música en directo.

Tras su paso por la capital, el ciclo continuará en otros municipios madrileños como Arroyomolinos, Boadilla del Monte o Navacerrada, antes de regresar a la capital en septiembre con una nueva cita en la Pradera de San Isidro.