Las ventas del comercio minorista en la Comunidad crecen un 6,6% en septiembre y la ocupación sube un 1%

Archivo - Recursos de panadería en el mercado de ‘La Despensa de Madrid’, en los jardines del Palacio del Infante Don Luis, a 7 de septiembre de 2025, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista en la Comunidad de Madrid registró un ascenso en sus ventas del 6,6% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, según reflejan los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de la ocupación en el sector del comercio minorista, la Comunidad de Madrid registró una subida del 0,9% respecto al mes de septiembre del pasado año, cuatro décimas por debajo de la media nacional (+1,3%).

En lo que va de año, las ventas del comercio minorista en la región madrileña acumulan un incremento del 3,5% en la región --igual ocho décimas más que la media nacional (+4,3%)--, mientras que la ocupación en el sector mantiene un ascenso del 1,6% (una décima más que el registro nacional, que se sitúa en el 1,5%).

En términos mensuales, el empleo del sector en la región en el mes de septiembre ha experimentado un descenso del 0,2% respecto a agosto de 2025.

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 6,2% en septiembre, tasa 3,1 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde el pasado mes de junio. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 15 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas inferior a la de agosto. Con el avance de septiembre, se encadenan ya 34 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,3% en septiembre respecto a igual mes del año pasado, tasa siete décimas por debajo de la registrada en agosto. Con el repunte de septiembre, el empleo en el comercio minorista suma 49 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,5%, lo mismo que en el mes previo.