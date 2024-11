La versión teatral de 'Un monstruo viene a verme' aproxima el cáncer a los jóvenes: "Los cuentos nos curan y nos salvan"

La compañía madrileña LaJoven presenta en los Teatros del Canal una adaptación que "homenajea al ser humano"

Teatros del Canal estrena el próximo 6 de diciembre la adaptación del libro 'Un monstruo viene a verme', de Patrick Ness, para acercar a los más jóvenes el mundo del cáncer de la mano de la compañía madrileña LaJoven, que ha aceptado el reto de contar una historia "llena de vida y que busca imprimir vida y amor".

"Es un homenaje a la literatura y a como las grandes historias, que nos cuentan desde niños, nos salvan y nos curan", ha resumido el director de esta versión, José Luis Arellano, en rueda de prensa. La obra se basa en la traducción de la adaptación teatral inglesa 'A monster calls', escrita por Sally Cookson y Adam Peck y que estuvo de gira por Reino Unido y Estados Unidos.

La historia la protagoniza Connor, un niño de 13 años asaltado por pesadillas desde que su madre ha caído enferma. Una noche conoce a un monstruo que le acompañará en sus aventuras para huir de sus miedos, hasta que reúne el valor suficiente para enfrentarse a su pesadilla y a su propia historia: la verdad.

En la versión española, la actriz Elisa Hipólito da vida al niño, mientras que Eduardo Aguirre encarna al monstruo. "Para todos ha sido una gran responsabilidad y honor aportar nuestro granito de arena en esta obra. Como actores, nos hace tocar lugares que no sabíamos que podíamos tocar. He aprendido como actriz, pero también como persona", ha destacado la artista.

En la misma línea, Aguirre recalcado "el gran nivel de emoción" que han vivido en estos meses de trabajo. "Nos hemos roto y hemos llorado. Todos los actores hemos dado mucho de nosotros. Creo que todos llevamos un monstruo dentro que te lleva a la verdad, al miedo y al abismo. Eso es muy poderoso", ha indicado. A partir del estreno en la Sala Roja de Teatros del Canal, 'Un monstruo viene a verme' permanecerá en cartel hasta el 15 de diciembre.

"EL CÁNCER EMPIEZA CON UN VAPER"

Esta versión de 'Un monstruo viene a verme' iniciará una gira a lo largo de 2025 dentro de un proyecto teatral y educativo que sumará las capacidades de artistas, docentes, sanitarios y empresarios en torno a un gran programa de acción contra el cáncer.

El proyecto está enmarcado dentro de la iniciativa 'Todos contra el cáncer' de la Asociación Española Contra el Cáncer que se ha hermanado con LaJoven para llevarlo a cabo. El objetivo es contribuir a concienciar a la sociedad, en especial a los más jóvenes, e incrementar los recursos disponibles para la prevención, investigación y detección precoz del cáncer.

"Es un hito normalizar el cáncer en el mundo de la cultura. Esta obra ha sido un reto y dentro de muy poco será un logro. El cáncer está en la calle y en el resto de las actividades de la vida. El 85% de las personas que vive en España tiene una relación con el cáncer. Cuanto más hablemos de este tema, la gente se hará más responsable", ha recalcado la directora general de la asociación, Isabel Oriol.

Asimismo, ha recordado que "hay que prevenir y anticiparse al cáncer". "Los jóvenes ven el cáncer muy lejos, pero muchos de ellos a los 14 años ya están fumando con un vaper y esa es la entrada al mundo del tabaco", ha alertado tras aplaudir a LaJoven por tomar las riendas de esta historia "que es mucho más que una obra de teatro".

Por su parte, el director gerente de los Teatros del Canal, Ruperto Merino, ha remarcado que con esta obra "se acercan al público joven y consiguen una gran responsabilidad social". Asimismo, ha abierto la puerta a hacer más colaboraciones con este tipo de obras.

DIFERENCIAS CON LA PELÍCULA

'Un monstruo viene a verme' fue originalmente una idea de la escritora británica Siobhan Dowd, diagnosticada de cáncer de mama en septiembre de 2004. Dowd comenzó a escribir el relato de un niño que se enfrentaba a la enfermedad terminal de su madre, pero no pudo terminarlo, ya que falleció en 2007. Su editorial contactó poco después con el novelista Patrick Ness para completar la historia iniciada.

La novela se publicó en 2011 con una gran acogida. En 2016 la versión que realizó el director español Juan Antonio Bayona recibió nueve premios Goya. Dos años después el Teatro Old Vic de Londres estrenó una versión teatral escrita por Sally Cookson y Adam Peck.

Sobre las diferencias con el largometraje de Bayona, el director de la obra teatral ha detallado que esta versión "es más fiel a la novela y hace un mayor homenaje a un cuento colectivo". Además, ha subrayado que "toca más a fondo" el problema del bullying porque "el autor pidió no abandonar ese tema".

"Vi la película antes, que me encantó, pero cuando me eligieron para dirigir la adaptación teatral no la he vuelto a ver. Tocamos más asuntos que en la película no aparece. Hay mucha aventura y para crear nuestro monstruo hemos partido del imaginario adolescente", ha señalado.

GIRA EN ESPAÑA

LaJoven ha llevado a escena en los últimos diez años 23 obras, representadas en 75 ciudades españolas y vistas por más de 350.000 adolescentes. La compañía es un proyecto de la Fundación Teatro Joven, que une a profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente y sirve como espacio profesional para jóvenes.

Por su parte, el presidente de la Fundación LaJoven, David Peralto, ha agradecido a "todas las empresas que han colaborado para hacer esta producción posible". "Esta obra tendrá vida, por lo menos, tres temporadas. Creemos que es una herramienta teatral para hacer ejercicio educativo. La gira será larguísima", ha avanzado. Al término de la función del 8 de diciembre, tendrá lugar un encuentro con el público.