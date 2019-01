Viajeros en Atocha buscan alternativas a sus desplazamientos durante la huelga "total" de taxis en la Comunidad

Publicado 21/01/2019 10:30:47 CET

La huelga de taxistas está teniendo impacto en las diferentes estaciones de transporte, como en el caso de Atocha, donde diversos viajeros tratan de buscar alternativas para continuar con sus desplazamientos al centro de la capital, ya sea por servicios de alquiler de coche eléctrico, transporte público o recurriendo a familiares.

Un centenar de taxistas se concentra en este punto estratégico para el transporte en la ciudad, donde se informa a los usuarios de los motivos del paro de cara a exigir una regulación inmediata de la VTC en la Comunidad de Madrid y que está teniendo un seguimiento del cien por cien.

Esta situación tiene incidencia en la estación del AVE en Atocha, donde diversos viajeros se concentran en la salida de la avenida Ciudad de Barcelona con sus maleta, de cara a buscar alternativas para llegar a su destino. La Policía Nacional, por su parte, vela por que no haya incidentes mientras que la Policía Municipal de Madrid se encarga de regular el tráfico.

Pasadas las 10 horas, se ha producido un pequeño altercado cuando un vehículo de VTC ha parado en la raqueta que hay junto a la gasolinera, dirección avenida Ciudad de Barcelona, para recoger a unos viajeros. Los taxistas concentrados han empezado a gritar y a decir que a eso se llama "robar".

Por otro lado, un grupo de jóvenes han explicado a Europa Press que conocían la convocatoria de huelga de transportes y estaban esperando en Atocha para decidir si optaban por una compañía de alquiler de vehículo eléctrico en Madrid o por utilizar un autobús de la EMT.

Otro grupo detallaba a su vez que habían contactado con un particular para que se desplazara a recogerles a Atocha. Preguntados por si pensaban optar por plataformas VTC para seguir su trayecto, han contestado que no. "No creo que se atrevan a venir aquí", ha subrayado uno de ellos.

Uno de los portavoces de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández, ha explicado a Europa Press que el inicio de la jornada de paro "total" se está desarrollando de forma "tranquila" y que los clientes se muestran "receptivos" cuando explican los motivos de la huelga.

También ha subrayado que el sector del taxi puede llegar a desplegar hasta medio millón de servicios en la región y que ahora no hay ningún taxi libre. Una de las concentraciones destacadas es la que se produce en Ifema, con medio centenar de taxistas en estos momentos.

Aparte, ha comentado que se despliegan servicios mínimos y que en Atocha, por ejemplo, se ha dado traslado al hijo de una mujer que requería ir al Hospital Ramón y Cajal para un tratamiento de diálisis.

De momento, según ha comentado, no se están produciendo incidentes con los vehículos VTC y que los taxistas concentrados simplemente profieren pitos y 'bocinazos' cuando ven circular alguno por las inmediaciones.

Los taxistas tienen aparcados sus vehículos pero sin la señal verde que indican que están activos. Se suceden las concentraciones en las principales estaciones de tren y autobús de la ciudad, como la de Méndez Álvaro, Chamartín, Avenida de América y el aeropuerto de Barajas. En Atocha se deja carriles de paso para los vehículos particulares puedan acceder y salir del aparcamiento.

Lo mismo sucede en las paradas de taxi, donde se ven a taxis aparcados pero sin prestar actividad, como en el caso de Legazpi y otros puntos de la almendra central.

"Los taxistas están exigiendo que se cumpla la ley en la Comunidad de Madrid con la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis", ha insistido el portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.