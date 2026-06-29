Vibra Mahou montará una 'Casita' en Mad Cool con una suite exclusiva para vivir el festival desde dentro

Vibra Mahou montará una ‘Casita’ en Mad Cool - RADIO INTERCONTINENTAL MADRID

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, montará una Casita, al estilo de la de los conciertos de Bad Bunny, dentro de Mad Cool Festival, y que contará con una suite exclusiva para que dos personas por día puedan vivir el evento desde dentro, han informado los promotores de la iniciativa en Radio Intercontinental Madrid.

La marca madrileña celebra así diez años junto a Mad Cool Festival, que se celebrará del 8 al 11 de julio en Villaverde, con una experiencia que permitirá a los ganadores del concurso disfrutar de los conciertos de sus bandas favoritas mientras cuentan con una habitación exclusiva, aire acondicionado, una nevera, algo de picar y un espacio privado dentro del recinto.

La suite estará integrada en La Casita Vibra Mahou, el espacio que la plataforma musical levantará en Mad Cool y que contará con juegos, concursos de baile, actuaciones con música en vivo, DJ sets durante las cuatro jornadas, experiencias de cultura cervecera y otras sorpresas. Además, contará con una programación de DJ sets durante las cuatro jornadas.

Desde este jueves, los participantes pueden contar en el canal de Instagram de @vibramahou con quién querrían disfrutar de esta experiencia y cuál es su historia más original relacionada con Mad Cool Festival para demostrar que son merecedores de hacerse con las llaves de la suite.

La persona ganadora de cada jornada podrá vivir la experiencia junto a un acompañante desde la puerta de su casa, donde se les recogerá en un transfer que les llevará al festival, al que accederán como invitados VIP. Los ganadores podrán disfrutar de la suite hasta el cierre de puertas del festival, momento en el que les llevarán de vuelta a casa.

EL HOGAR DE LA MÚSICA EN DIRECTO

Desde su nacimiento, en junio de 2016, Mahou ha estado presente en Mad Cool Festival con la vocación de enriquecer la experiencia de los asistentes. En ediciones anteriores, impulsó espacios como la Pista de Coches de Choque en 2019, la Disco Moove en 2022, la Tómbola Vibra Mahou en 2023, el Chiringuito Vibra Mahou en 2024 y un espacio de juegos inspirado en 'El Juego del Calamar' en 2025.

Además, la colaboración con Mad Cool se ha consolidado también por su apoyo al talento emergente. El pasado mes de febrero, una nueva edición de Mad Cool Talent by Vibra Mahou superó su récord de participación, con más de 1.600 inscritos.

Los ganadores Candela Gómez, Bad Tomato, Tape Visitors, Babylon, Break The Senses y Los Blody actuarán en el festival, donde compartirán cartel con Foo Fighters, Moby, Florence + The Machine, Kings of Leon o Nick Cave.

A ellos se sumarán los ganadores de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, anunciados la pasada semana tras tres finales celebradas en Madrid: Yulie, Liens Trés Dangereux, KSAL y COLOR, que se incorporan al 'line up' oficial