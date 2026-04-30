Vicealcaldesa apunta a que Ortega Smith mantendrá el status quo en Cibeles hasta que se resuelvan sus cautelares

Archivo - El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). La crisis abierta en Vox marca el Pleno de Ci - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal, vicelalcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha apuntado que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, mantendrá su status quo en Cibeles hasta que se resuelvan las medidas cautelares interpuestas ante la justicia ordinaria tras ser expulsado de la formación.

Ha sido la respuesta de Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha pedido a la concejala de Vox Arantxa Cabello que no impute a los demás sus "follones internos". Cabello, que se ha reafirmaba ayer en el Pleno como "portavoz legítima" de Vox, arremetía contra la "cacicada" del equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a favor de Javier Ortega Smith.

"Soy la portavoz legítima del partido político, de Vox, porque así se concurrió a las elecciones. Ahora mismo la situación jurídica es que hay tres miembros de lo que era el grupo municipal, que están expulsados, una decisión ejecutiva que tenía que haber realizado el Ayuntamiento y se ha producido una cacicada", lanzaba Cabello a su llegada al Pleno de Cibeles.

La vicealcaldesa le ha aclarado que Alcaldía no está elaborando informe alguno. "La Alcaldía de Almeida no está haciendo ningún informe, como sabe la concejala de Vox, porque esto le corresponde a los servicios jurídicos. Evidentemente aquí cada uno tiene su papel y concretamente el papel del alcalde de Almeida en todo este proceso es ninguno", ha constatado la portavoz municipal.

Sanz ha ido que "corresponde a la Secretaría General del Pleno que está evaluando y viendo que todo se haga conforme a la legalidad, algo que no le puede parecer mal a nadie".