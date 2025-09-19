La vicealcaldesa insiste en que Martín "no debería estar un minuto más" como delegado del Gobierno

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (2i); el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (3i), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (4i), durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido en que el delegado del Gobierno, "no debería estar un minuto más" al frente de estas responsabilidades y le ha aconsejado que se centre en ellas.

"El delegado del Gobierno dijo aquello de que eran mucho más patriotas los de Bildu que los del Partido Popular. El delegado del Gobierno ha dejado absolutamente abandonados a los pies de los caballos a los policías nacionales. El delegado del Gobierno tuvo la desfachatez de no tener una sola palabra de reconocimiento para los 22 policías nacionales que fueron heridos por su incompetencia y por su negligencia el pasado domingo en La Vuelta y encima se jactaba de que había funcionado muy bien ese dispositivo, que evidentemente fue un fracaso total y absoluto", ha reprochado la vicealcaldesa desde Carabanchel.

Sanz ha sostenido a que los policías "no se les dejó trabajar porque querían reventar la Vuelta Ciclista a España, porque querían dar esa imagen de Madrid", de modo que cree que Martín "no está para dar lecciones a nadie".

Preguntada por la Junta Local de Seguridad, Inma Sanz ha contestado que "se celebrará" porque el Ayuntamiento de Madrid es "una institución seria". "Aunque tengamos un delegado del Gobierno que ha abdicado desde el primer minuto de sus competencias no nos queda otra que entendernos con ese ariete del sanchismo en Madrid", ha contestado.