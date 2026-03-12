La vicealcaldesa reafirma que "no hay ningún cambio de opinión" con el cantón de Montecarmelo al "poner solo vestuarios"

Archivo - La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha reafirmado que "no hay ningún cambio de opinión" con respecto al cantón de Montecarmelo dado que se instalarán "solo vestuarios" y que no se construirá la base del Selur.

"La realidad, y lo voy a decir de manera tajante, es no hay ningún tipo de cambio de opinión", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha parafraseado a su compañero, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, cuando dijo que habían "aceptado las peticiones señaladas por los vecinos", que les reclamaban "que se redujera al mínimo la instalación".

Sanz ha subrayado que se han "reducido al mínimo poniendo unos vestuarios solo y también unas pequeñas oficinas administrativas". La vicealcaldesa ha puesto el acento en lo que anunció ayer el concejal-presidente de Fuencarral-El Pardo y concejal delegado de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo, en el Pleno del distrito, que "en el entorno de esos vestuarios habrá un parque".