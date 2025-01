Vicealcaldesa reprocha "no tener información" del Ministerio sobre migrantes en Carabanchel: "Ya ni siquiera un correo"

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha reprochado al Gobierno central "no tener información" sobre migrantes en el centro de Carabanchel. "Ya ni siquiera un correo", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"No es que nosotros tengamos la percepción de que no tenemos información, es que no tenemos información. Antes nos despachaban con un correo a la semana diciendo 'en estos momentos hay tantas personas en ese sitio y se van a incrementar tantas en este momento'. Esa era toda la información que teníamos, no sabíamos esas personas en qué circunstancias venían, cuánto tiempo estaban aquí, qué pasaba luego con esas personas. En estos momentos ya ni siquiera eso", ha reprochado Sanz.

Para la vicealcaldesa "no es una política seria ocultar a las administraciones locales y autonómicas cuestiones que impactan especialmente sobre los servicios que se tienen que prestar", para pasar a condenar "la lealtad institucional del Gobierno de España con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid".