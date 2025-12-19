La vicealcaldesa ve "lógico" que se abran diligencias contra el delegado ante un dispositivo "mal dimensionado"

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha considerado "lógico" que un juez haya abierto diligencias penales contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por el dispositivo de seguridad desplegado durante La Vuelta a España a la capital, un operativo que terminó con incidentes y 22 agentes heridos.

Así lo ha señalado tras inaugurar un parque infantil en Lavapiés en el que ha recalcado que el planteamiento del dispositivo no buscaba garantizar el buen desarrollo del evento, sino que se hizo "para que tuviera el final que tuvo", que "no es la imagen que los madrileños quieren de su ciudad".

En este sentido, la vicealcaldesa ha insistido en que los hechos justifican la actuación judicial y la investigación de lo ocurrido, señalando que los agentes heridos durante la jornada "nunca tuvieron que estar heridos por un dispositivo mal dimensionado y diseñado precisamente para que fracasara".

A su juicio, las diligencias abiertas por el juez de Instrucción número 45 de Madrid permitirán esclarecer responsabilidades a partir de los testimonios policiales.

"Estoy segura de que los policías van a explicar exactamente cuáles fueron los errores, además de un mal dimensionamiento de directrices que no fueron las correctas para que esto saliera bien", ha señalado.

La apertura de diligencias buscará ahora determinar si hubo fallos en la planificación y ejecución del operativo de seguridad y si estos pudieron derivar en los incidentes registrados durante el final de la prueba ciclista en Madrid.