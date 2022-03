Vicepresidente de EMVS, de Cs, alerta del riesgo reputacional en la empresa "en función del resultado de la comisión"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la EMVS, Mariano Fuentes (Cs), también delegado de Desarrollo Urbano, ha alertado de que puede haber riesgo reputacional para la empresa pública "en función del resultado de la comisión" de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

A una pregunta del Grupo Mixto en la comisión del ramo, Fuentes ha asegurado que él trabaja "por eliminar riesgos reputacionales arrastrados del pasado, con decisiones no del todo bien respuestas, como con la venta de viviendas (en el mandato de la 'popular' Ana Botella) o por la falta de viabilidad de la empresa en el mandato pasado, cuando se prometieron 3.000 viviendas y no se entregó ninguna", ha lanzado a Más Madrid.

En todo caso, Fuentes está convencido de que el presunto espionaje con recursos de la EMVS "no ha afectado porque la empresa es de sus empleados". "Si me pregunta que si lo que ha ocurrido y por lo que se ha abierto la comisión de investigación afecta en el cumplimiento y en las funciones de la empresa le tengo que decir que no porque la empresa es de sus empleados", ha aseverado.

"Otra cosa es que podamos generar un debate independiente a lo que se dedica la EMVS y las decisiones que se han querido tomar con la empresa. Eso sólo tiene que ver con el ámbito político. Y si hay riesgo reputacional... Puede existir en función del resultado de la comisión de investigación", ha contestado al Grupo Mixto.

El presidente de la EMVS, Álvaro González (PP), por su parte, ha subrayado que nada "va a afectar, en absoluto, a las funciones y objetivos que tiene la EMVS".

"Desde la EMVS vamos a seguir trabajando con la misma intensidad o más que siempre para atender las necesidades de vivienda pública. No voy a consentir a nadie que ponga en cuestión a los 320 empleados, su trabajo o a la propia empresa", ha advertido.