Vicerrectora de UCM apunta al "desprestigio" del máster de Gómez y a falta de alumnos: "No cumplió las expectativas"

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Formación Permanente, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Concepción García Gómez, ha destacado este miércoles el "desprestigio" como uno de los motivos que llevaron a la supresión de uno de los másteres de la mujer del presidente, Begoña Gómez, junto a otros aspectos como la falta de alumnos matriculados.

Lo ha hecho en la comisión de investigación que trata de dilucidar si hubo trato de favor de la UCM a Gómez. Ha explicado sobre el Máster de Transformación de Transformación Social Competitiva que "hay una opinión pública y un desprestigio relacionado con el nombre de esta cátedra y de este título" que apuntalaron la decisión de suprimirlo, algo que es "una competencia de la universidad".

Entendía el centro que no había "cumplido las expectativas" porque apreciaban que tampoco "iba subiendo el número de estudiantes" de este título que se crea en 2020 y comienza a impartirse en 2021 con vista puesta a que se celebrar por cuatro años. "Siempre que se aprueba un nuevo título lo hacemos pensando que va a tener una demanda social de estudiantes interesados en formarse", ha remarcado, añadiendo que la materia de este era "algo muy novedoso en ese momento.

Cada año, según ha explicado, los directores de los títulos tienen que solicitar la continuidad si lo desean en el momento. En este caso cuando llegó la petición se entendió en la Comisión de Formación Permanente que no debía continuar.

En cambio, el segundo máster, el de Captación de Fondos que arrancó en 2014, no está "en la misma situación", ya que en febrero se aprobó su continuidad, no como el de Transformación Digital. De hecho se abrió el plazo de prematrícula y matrícula con la vista puesta en que empezara en octubre.

Lo que ocurre es que el 7 de octubre se reúne el Comité de Dirección de la Escuela de Gobierno y comprueban que solo hay dos alumnos matriculados en la versión semipresencial y otros dos en la no presencial. Aunque había estudiantes preinscritos --31 en el no presencial y 22 en el semipresencial-- la práctica totalidad a 17 días de iniciarse el curso no había entregado bien su documentación o no había pagado la preinscripción.

"La experiencia nos dice que estas personas no se iban a matricular no se puede esperar a dos días antes a cancelar un curso porque estos dos matriculados que había hay que dejarles un tiempo para que puedan buscar otro título o puedan organizar su vida de otra manera", ha defendido para remarcado que "con dos estudiantes no se puede estar ocupando un aula y utilizando recursos de secretaria, calefacción, asuntos económicos...".

La vicerrectora ha señalado que en octubre junto a este máster se cancelaron ocho y el proceso se llevó a cabo también en noviembre y se hará también en el segundo cuatrimestre. "Con todos se está aplicando absolutamente el mismo criterio", ha garantizado para matizar que al estar cancelada la edición y no suprimido el máster, el director podría solicitar que se pusiera en marcha el próximo año de nuevo.