Viciana considera "razonable" la bajada del horario lectivo de los docentes que reclaman los sindicatos educativos

Este jueves está prevista una reunión entre el consejero y los sindicatos de la Mesa Sectorial

POZUELO DE ALARCÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, considera "razonable" la bajada del horario lectivo de los docentes, según ha explicado este lunes durante su visita al instituto público San Juan de la Cruz, en el municipio de Pozuelo de Alarcón.

"Cada vez que me he reunido con los sindicatos así lo he manifestado y es una de las cuestiones que queremos abordar en la reunión que vamos a hacer", ha expresado el consejero, en referencia al encuentro que tendrá con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., ANPE, CSIF y UGT) el próximo jueves, 31 de octubre, a las 13 horas.

La bajada del horario lectivo es una de las principales reivindicaciones de los docentes, que quieren recuperar las 18 horas en Secundaria, en Formación Profesional y en Régimen Especial, en vez de las 20 horas actuales, así como la reducción en Infantil y Primaria a 23 horas, en vez de las 25 actuales.

Respecto a los aspectos que se tratarán en la reunión, el consejero ha comentado que todavía no han enviado el orden del día a los sindicatos. "Queremos abordar estas reclamaciones y poner encima de la mesa una proposición por parte de la Consejería. Lógicamente el contenido de la misma hasta el momento de la reunión no podemos hacerlo público", ha comentado.

HUELGA GENERAL Y MANIFESTACIÓN DE MAÑANA

Este martes, dos días antes de la reunión con los sindicatos, están convocadas una huelga general y una manifestación en defensa de la educación pública, que recorrerá las calles de la capital desde Neptuno hasta Sol, y en la que los sindicatos reclamarán una bajada de las horas lectivas y de las ratios, así como la equiparación salarial con otras comunidades. También protestarán por los últimos anuncios relacionados con la inclusión de primero y segundo de la ESO en los colegios públicos y la implantación de la jornada partida en los de nueva construcción.

Viciana ha explicado que, desde la Consejería, se han decretado "servicios mínimos". "No sabemos el seguimiento que va a tener, estaremos muy atentos y en cualquier caso lo trataremos el jueves en la reunión", ha manifestado.

La del próximo martes será la segunda de las cuatro movilizaciones previstas durante el mes de octubre y noviembre por parte de la comunidad educativa, tras la concentración que se produjo el pasado 16 de octubre frente a la Consejería de Educación, en la que participaron alrededor de 300 personas. La manifestación empezará a las 17.30 horas.

Si el conflicto entre sindicatos y el Gobierno regional persiste a pesar de la reunión, el 14 de noviembre se convocará una concentración frente a la Asamblea de Madrid, a las 10 horas, y el 21 de noviembre se repetirá la jornada de huelga y la manifestación vespertina, con mismo recorrido que la de este martes.