Villacís advierte ante la futura comisión "que quien calle otorga" y que no quieren un "circo" o "política reality"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha advertido ante la futura comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que espera que los partidos consigan que comparezcan todos los llamados porque "quien calla otorga", para añadir que con este foro no quieren un "circo" o "política reality".

"Si los partidos quieren ayudar a que este Ayuntamiento sea transparente, si quieren la limpieza de las instituciones y apuestan de verdad por la regeneración, estoy segura de que van a hacer todo lo posible para que los comparecientes vengan a hablar", ha retado.

Al término de la junta de portavoces, Villacís ha insistido en que los partidos hagan "todo lo posible para que los comparecientes vengan a hablar porque quien calla otorga y quien no se presente va a dejar una mancha contribuyendo a que se piense que se ocultan más cosas".

"El personal del Ayuntamiento no tiene que comparecer si ha cesado y están cayendo ceses (el del exdirector de Coordinación de Alcaldía y el exdirector de Comunicación de la EMVS). Esto no ayuda a que pensemos que aquí no ha ocurrido nada sino lo contrario y para revertir esa sensación, sensación porque no hay pruebas, queremos que la gente dé la cara", ha destacado ante la prensa.

La vicealcaldesa ha remarcado que se está ante "una comisión de investigación, no un auto de fe". "No queremos hacer un circo, no se viene a hacer política reality o de exhibición, no venimos a entretener a nadie sino a ver qué ha pasado en el Ayuntamiento porque somos los principales interesados en limpiar la mancha sobre el honor que le ha caído", ha argumentado.

A ella esclarecer la verdad le interesa "como vicealcaldesa y como la otra parte del gobierno de coalición porque en este Ayuntamiento no hay libertad para gobernar".